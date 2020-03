New York trở thành tâm dịch COVID-19 toàn cầu

New York hiện trở thành điểm nóng bùng phát dịch Covid-19 khi chiếm tới một nửa số ca mắc bệnh tại Mỹ. Các bệnh viện tại đây đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị y tế. Ba tuần kể từ khi phát hiện ca mắc Covid-19 đầu tiên, New York đã chứng kiến tình hình dịch Covid-19 đáng báo động. Đến ngày 22/3, số ca mắc Covid-19 tại đây chiếm gần 50% tổng số ca của thế giới, khiến New York trở thành tâm chấn của đại dịch Covid-19 toàn cầu, kéo theo sức ép lớn lên giới chức địa phương.

Trong nỗ lực nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng Covid-19 trên nhiều mặt trận, Thống đốc New York Andrew Cuomo đã kêu gọi giới chức liên bang quốc hữu hóa hoạt động sản xuất, phân phối trang thiết bị y tế, đồng thời triển khai biện pháp nghiêm ngặt hạn chế người dân di chuyển và tập trung đông người.

Hôm 22/3, Thống đốc Cuomo công bố các biện pháp sẵn sàng cho kịch bản số người mắc Covid-19 tiếp tục tăng mạnh, bao gồm lập các bệnh viện dã chiến ở 3 khu vực ngoại ô thành phố New York.

Các bệnh viện ở New York đều thông báo số bệnh nhân Covid-19 tăng vọt và đều đứng trước nguy cơ thiếu hụt nghiêm trọng trang thiết bị y tế như khẩu trang, máy thở.

Việc tăng cường xét nghiệm đã cho thấy mức độ lây lan mạnh ở New York. Đến nay, hơn 15.000 người ở New York đã có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, trong đó chủ yếu tập trung ở khu vực thành phố New York. Con số này chiếm một nửa số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ. Trên thế giới, dịch Covid-19 đã khiến hơn 314.700 người mắc bệnh.

Theo số liệu của giới chức địa phương, khoảng 1/8 số bệnh nhân ở bang New York đã nhập viện và 114 người đã tử vong tính đến sáng 22/3. Ông Cuomo cho biết, hầu hết bệnh nhân tử vong là người trên 70 tuổi.

Thị trưởng Blasio cũng nhận định: “Chúng ta đang ở thành phố New York, tâm chấn của cuộc khủng hoảng này ở Mỹ. Tôi rất buồn phải nói ra điều này”. Ông cảnh báo: “Điều tồi tệ nhất vẫn chưa xảy ra. Tháng 4 có thể sẽ còn tồi tệ hơn tháng 3 này. Và tôi lo sợ tháng 5 thậm chí còn tồi tệ hơn nữa”.

Ông Blasio cho biết, ông đã trao đổi tình hình với Tổng thống Donald Trump và Phó Tổng thống Mike Pence vào cuối ngày hôm qua. “Tôi hy vọng chính phủ liên bang sẽ nhanh chóng hỗ trợ”, ông Blasio nói và lưu ý thêm các bệnh viện công ở thành phố New York chỉ số trang thiết bị y tế cơ bản đủ dùng cho khoảng 10 ngày nữa.