New Delhi tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì ô nhiễm không khí

Hôm 9/11, Thủ đô Ấn Độ đã phải ra tuyên bố tình trạng khẩn cấp sau khi mức độ ô nhiễm khói bụi nghiêm trọng kéo dài ngày thứ 3 liên tiếp.

Cùng với tuyên bố này, thành phố cũng ra lệnh cấm mọi xe vận tải vào nội thành và ngưng các hoạt động xây dựng. Mức ô nhiễm không khí ở thủ đô New Delhi tăng lên từng giờ.

Thực trạng xảy ra trầm trọng do khói đốt đồng tại các bang nông nghiệp bao quanh thủ đô New Delhi, khí thải của các phương tiện giao thông trong thành phố và bụi bặm từ các công trình xây dựng đã trở thành vấn đề thường xuyên tại thủ đô của Ấn Độ, tuy nhiên năm sau lại gia tăng so với năm trước.

Theo cơ quan khí tượng Ấn Độ, năm nay, tình trạng ô nhiễm không khí phức tạp hơn do các điều kiện thời tiết bất thường, không khí khó lưu chuyển.