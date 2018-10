Nếu trúng số độc đắc thì nên làm chuyện gì trước

New York: Lô độc đắc có số tiền trúng số lớn nhất từ trước đến nay, của loại Mega Millions đã có người trúng, với số tiền lên đến 1.6 tỷ Mỹ kim.

Tại Canada thì kỳ xổ số LottoMax kỳ này với lô độc đắc 60 triệu dollars và thêm 52 lô trúng mỗi lô 1 triệu dollars cũng gây những xôn xao trong số những người muốn làm giầu bằng cách mua xổ số.

Nếu trúng lô độc đắc nhiều triệu dollars thì người may mắn lên làm những chuyện gì?

Ông Gordon Medenica, giám đốc của cơ quan xổ số Mega Millions ở tiểu bang Maryland thì ngay khi biết tin mình trúng số, người may mắn phải ký tên ngay vào tấm vé số trúng và yên lặng.

Cũng theo ông Medenica thì người may mắn nên tham khảo ý kiến với những tham vấn về tài chánh, luật sư và kế toán giỏi trước khi công khai ra mặt.

Người trúng số có thời hạn 1 năm để ra nhận tiền trúng số.

Theo ông Medenica thì 90 cho đến 95 phần trăm số vé trúng là những người mua vé theo kiểu chọn đại, nhờ máy chọn cho mình con số, nhưng ông Medenica cũng nghĩ là nếu bạn có những con số mà bạn có kỷ niệm như ngày sinh , ngày kỷ niệm đám cưới.. thì cũng chẳng hại gì khi chọn những số đó.