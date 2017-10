Nếu có chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng, cư dân Canada sẽ tiết kiệm một năm 4.2 tỷ dollars.

Ottawa: Theo bản nghiên cứu của văn phòng ngân sách quốc hội Canada vừa phổ biến hôm thứ sáu ngày 29 tháng 9, thì nếu Canada có chương trình bảo hiểm dược phẩm sẽ tiết kiệm cho cư dân xứ này hàng năm 4.2 tỷ dollars.

Bản tường trình được thực hiện, do sự yêu cầu của ủy ban thường trực quốc hội, the House of Commons standing committee.

Văn phòng ngân sách quốc hội đã thực hiện bản tường trình dựa theo số thuốc men mà chính quyền tỉnh bang Quebec đã dùng trong chương trình bảo hiểm dược phẩm ở tỉnh bang Quebec.

Văn phòng ngân sách quốc hội cũng công bố chi tiết chi phí bảo hiểm dược phẩm nếu chương trình này được thực hiện:

-Chính quyền liên bang sẽ chi tiêu 11.9 tỷ dollars

-Các công ty bảo hiểm tư 9 tỷ dollars

-Bệnh nhân: 3.6 tỷ dollars.

Khi có chương trình bảo hiểm dược phẩm đại chúng, chính quyền có thể thương thảo mua thuốc với số lượng lớn và giá rẻ, đồng thời cho dùng các loại thuốc không cần tên tuổi của các công ty thuốc nổi tiếng.

Cũng theo chi tiết của bản tường trình thì hiện nay cứ 20 phần trăm cư dân Canada đã không có khả năng tài chánh mua thuốc cần dùng theo toa bác sĩ, vì giá thuốc quá đắt.