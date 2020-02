Nền kỹ nghệ đưa thức ăn đến tận nhà phát triển mạnh ở Trung quốc

Bắc Kinh: Với hàng chục triệu người đang bị phong tỏa, không được qua lại ở Trung quốc vì dịch viêm phổi Novel Corona, nền kỹ nghệ đưa thức ăn đến tận nhà phát triển mạnh mẽ ở Trung quốc, ngay cả ở những thành phố mà cư dân không bị phong tỏa, người ta cũng ngại đi ra ngoài ăn uống, và quay sang mua thức ăn qua mạng.

Theo tin của đài CNBC thì trước khi có nạn dịch viêm phổi Novel Corona, một người đưa thức ăn cho công ty JD.com ở thành phố Bắc Kinh, trung bình đưa từ 140 phần ăn cho đến 150 phần ăn, cho một khu cao ốc chúng cư, thì nay phải đưa trên 200 phần ăn đến tận cửa cho khách hàng.

Trên một nửa Trung quốc đã bị phong tỏa, không có giao dịch, không được ra ngoài, trường học đóng cửa, nhà hàng không hoạt động và là cơ hội cho các công ty cung cấp đồ ăn trên mạng phát triển.

Tính đến ngày chúa nhật 9 tháng 2, có 37,198 người bị nhiễm vi rút Novel Corona và trong số này có 811 người chết, so với 774 người chết vì bệnh SARS vào năm 2002-2003.