Nền kinh tế Canada tiến triển mạnh hơn Hoa Kỳ

Ottawa: Theo những công bố của sở thống kê Canada phổ biến trong hôm thứ sáu ngày 8 tháng 3, thì trong tháng hai vừa qua, nền kinh tế của Canada tiến triển mạnh mẽ hơn nền kinh tế Mỹ.

Trong tháng hai vừa qua, có thêm 55,900 công ăn việc làm toàn phần ở Canada, so với 20 ngàn công việc mới ở Mỹ. Trong những tháng trước, hàng tháng tại Hoa Kỳ có thêm hàng trăm ngàn công việc, so với hàng ngàn công việc mới ở Canada.

Tỉnh bang Ontario là nơi có nhiều công ăn việc làm nhất trong tháng hai, so với các tỉnh bang khác với trên 36 ngàn công việc mới.

Điều này cũng dễ hiểu khi Hoa Kỳ là một cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới với 325 triệu dân so với dân số 35 triệu dân ở Canada.

Trong vòng 1 năm tính đến cuối tháng hai năm nay 2019, Canada đã có thêm trên 369 ngàn công ăn việc làm. Mức thất nghiệp ở Canada vẫn ở mức 5.8 phần trăm.