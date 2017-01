Nạn nhân mới nhất của chính sách trấn áp tiếng nói nhân quyền: Bà Trần Thị Nga

Người phụ nữ đơn thân luôn có mặt trong các cuộc biểu tình chống Formosa gây ô nhiễm môi trường, chống Trung Quốc sát hại ngư dân Việt Nam hoặc ủng hộ nông dân bị cướp đất, bà Trần Thị Nga, đã bị Công an VN bắt giam hôm 21 tháng 1.

Các cơ quan thông tấn quốc tế như Reuteurs, BBC, VOA, RFI hôm 22 tháng 1 đồng loạt dẫn thông tin và hình ảnh cả từ trang mạng của CA tỉnh Hà Nam lẫn mạng xã hội về vụ bắt giam thô bạo này.

Phía công an cho hay bà Trần Thị Nga, 39 tuổi bị bắt vì sử dụng internet để phát tán băng hình và bài viết “tuyên truyền chống chính phủ xã hội chủ nghĩa”.

Thân hữu của bà Nga và giới tranh đấu nhân quyền tố cáo chính quyền Việt Nam “bắt bớ tùy tiện và trả thù các nhân vật bất đồng chính kiến”.

Trang mạng dân làm báo cho hay khi bị bị giải lên xe đêm 21 tháng 1 từ nhà riêng của bà tại Phủ Lý, Hà Nam, bà Nga đã trả lời một công an viên, ” thế à… lúc đó không chừng xã hội đã thay đổi.”

Bà Trần Thị Nga, có bốn con, đứa nhỏ nhất mới lên 4, từng sang Đài Loan “xuất khẩu lao động”. Ở Đài Loan, khi nhận thấy các sai trái của công ty môi giới đối với công nhân Việt Nam, bà đứng ra tố cáo với chính phủ sở tại. Về lại Việt Nam, bà Nga tiếp tục tranh đấu cho người lao động bằng cách công khai tố cáo với chính phủ những hành vi phi pháp của các công ty này.

Bà Nga còn tham gia tranh đấu cho những người dân bị thu hồi tài sản, đất đai một cách phi pháp.

Tháng 5-2015 bà bị một nhóm “côn đồ” dùng ống sắt chặn đường hành hung đến trọng thương ở huyện Thanh Trì, Hà Nội. Năm 2014, bà bị công an dùng gậy đánh gẫy chân khi đang đi cùng hai con nhỏ. Nhà riêng của bà liên tục bị ném bom bẩn, bị công an côn đồ đến gây sự. Ba mẹ con bà Nga cũng liên tục bị công an mặt thường phục bắt cóc, bị chặn đánh giữa đường.

Theo báo cáo của tổ chức nhân quyền Human Rights Watch, vào cuối năm 2015, ít nhất 130 tù nhân chính trị và lương tâm đang nằm trong các nhà giam tại Việt Nam. Cùng với blogger Mẹ Nấm, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, ở Nha Trang, bà Trần Thị Nga là phụ nữ tranh đấu cho quyền tự do ngôn luận thứ hai bị bắt giam cho dù có con nhỏ.

Một tuyên bố khẩn cấp về việc bắt giữ bà Trần Thị Nga đang được lưu truyền trên mạng đến ngày 22 tháng 1 đã thu được hơn 500 chữ ký của những người sử dụng facebook và 16 tổ chức xã hội dân sự trong nước đã lên tiếng đòi hỏi trả tự do cho bà Nga.

Tuyên bố khẳng định các hoạt động của bà Trần Thị Nga hoàn toàn phù hợp với pháp luật Việt Nam, việc bắt bà Trần Thị Nga vào những ngày giáp Tết trong khi bà một mình đang phải nuôi 2 con nhỏ là một việc làm phi đạo lý, trái pháp luật.

Tuyên bố cảnh báo việc bắt Bà Trần Thị Nga sẽ gây nên làn sóng phản đối trong nước và quốc tế, làm tồi tệ thêm tình trạng nhân quyền ở Việt Nam và chỉ khiến cho phong trào đòi tự do, dân chủ, nhân quyền, phản đối mọi sự khủng bố bạo ngược càng thêm mạnh mẽ.