Nạn buôn ngườiliên quanđến các động đấmbóp mại dâm ởHoa Kỳ

Hôm 26 tháng 2, các cơ quan an ninh ở tiểu bangFloridađã công bốkết quả những cuộcđiềutra kéo dàinhiều tháng qua, về tệ trạng buôn người vào Mỹ của những tổ chức băng đảng tội ác.

Các nạn nhân được những tổ chứcbuôn người nàyđượcđưa đến làm việc ởnhững tiệm đấm bóp vàcác nạn nhân đã buộc phải bán dâm cho khách hàng.

Cảnh sáttrưởngWilliam Snyder của quận Martin, tiểu bang Florida đã mở cuộc họp báo, tường trình vềkết quả cuộc điềutraphối hợp bởinhiều cơ quan an ninh trong 9 tháng qua.

Có2 người đàn bà, ít nhấttrên 100người đàn ôngvà nhiều tiệm đấm bópở tiểu bangFloridaliên quan đếnviệc buôn ngườibắt làm nghề bán dâm.

Hai phụ nữ làRuimei Li và Lixia Zhu, cùng48 tuổi, là quản lý củabốn tiệm đấm bópở quận Martin vàmột tiệm đấm bóp khác ởthịtrấn Jupiter.

Cũng theo ông cảnh sáttrưởngSnyder, những”chân rết”trải dàitừ thành phốNew York quaTrung quốc, từtiểu bangFloridalênđến quận Camở tiểubangCalifornia.

Cuộcđiều trabắt đầutừ tháng 7 năm 2018, khi có những than phiền củacơquan y tếtiểu bang Florida vềdấu hiệubuôn người ởnhững tiệm đấmbóp:nhiều phụ nữsinh sống và làm việc ngaytrong cáctiệmđấm bóp này, ban đêm thìhọ ngủ trên nhữngbàndành để đấm bóp cho khách hàng ban ngày.

Cáccơ quan an ninh đãbí mậtđặt những máythu hìnhtrong cáctiệmmassage này vàđãthâuđượcnhững cảnh mua bán tình dụcdiễn ratrên bànmassage.

Ông cảnh sáttrưởngSnydercho biết:

– Cảnh sát đã tịch thutài sản củacác cơ sởđấm bóp này, trị giá từ2 triệu Mỹ kim lên đến 3 triệu Mỹ kim.

– Nạn nhân là các phụ nữbịtổ chứcbuôn người mang từTrung quốc qua. Họ được xem là nạn nhân hơn lànhữngphụ nữ hành nghề mại dâm.

– Có13 thông dịch viên tiếng Quan Thoại để phỏng vấn những phụ nữ bị bắt hành nghề bándâm.

-Theonhững ước lượng thìsố lợi nhuận củatổ chứcbuôn bánngười tráiphép này lên đến 20 triệu Mỹ kim, và sốtiền nàyđãđượcbăng đảng lén lút mangtrở lạiTrung quốc.

-Gần 200ngườiđàn ông bịbuộc tội muadâm trong các tiệm đấm bóp này.

Cácthám tử đãgiả dạngkhách làng chơivàonhững tiệmmassage nàyvàđã thu thập đượcnhữngtin tứcnhư sau:bắtđầulàchi phí $50 chonửa tiếng massage.

Sauđótrong phòng đấm bóp mờ mờ,các thámtửđãđượchỏi làcó muốn thêmnhững “extra” không? Những extrađó bao gồm:intercourse từ$160 đến $200, oral sex là $100, hay “kích thích bằng tay” là$40 cho đến $60.

-Một trong những khách làng chơinổi tiếngbị thâu hình, là ông RobertKraft, 77tuổi, làmột tỷ phúvới số tài sản lên đến 7 tỷ Mỹ kim vàlà chủ nhân củađội đương kim vôđịchbanh bầu dục New England Patriots.