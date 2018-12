Nạn buôn người Việt ra nước ngoài vẫn còn tiếp diễn

London (VOA): Trước thềm năm mới 2019, nạn buôn người Việt ra nước ngoài như Trung quốc và Âu Châu vẫn còn thịnh hành

Các nạn nhân thường là những phụ nữ bị lường gạt hoặc lừa tình, rồi bán sang Trung Quốc để bị bóc lột sức lao động, hoặc làm nô lệ tình dục. Một số nạn nhân khác là những thiếu nữ bị dụ dỗ trên mạng hoặc bị bắt cóc ở các chợ, cũng rơi vào cảnh nô lệ “mới”. Mặt khác, nhiều người Việt đã chi tiền cho những đường dây buôn người để mong có một cuộc sống tốt đẹp hơn ở các nước Tây Phương.Tuần trước, Europol-Cảnh sát Châu Âu đã phá vỡ một đường dây buôn người Việt vào Tây Ban Nha.

Tại khu vực biên giới giáp ranh với Trung Quốc, nhiều người kể chuyện về những trường hợp phụ nữ bị buôn sang Trung Quốc mà họ biết. Có người có bà con, thân nhân bị bắt cóc, có những bà vợ, những thiếu nữ bỗng dưng mất tích, như trường hợp cô con gái tuổi teen của bà Vũ Thị Định tên Dua, mất tích hồi tháng Hai năm nay cùng với cô bạn thân tên Di ở Mèo Vạc, một huyện nghèo thuộc tỉnh Hà Giang. ở vùng núi non sát biên giới Trung Quốc.

Bà Định đã đi tìm con ở khắp mọi nơi, mang theo ảnh của hai cô gái 16 tuổi, mặc áo đầm trắng và đỏ. Giờ thì bà lo sợ hai cô đã bị bán sang Trung Quốc làm vợ.

“Tôi chỉ mong con tôi gọi về cho biết nó an toàn, chỉ cần nó nói ‘con đi rồi nhưng con vẫn an toàn, xin đừng lo cho con’.”

Bà Định chỉ là một trong vô số các bà mẹ có con mất tích, có phần chắc đã bị đưa sang Trung Quốc nơi mà tình trạng trai thừa gái thiếu dẫn tới tệ nạn buôn người để bán làm vợ.

Nhiều học sinh kể chuyện về chị, em họ bị bắt cóc. Nhiều người vợ bỗng nhiên biến mất trong đêm. Nhiều bà mẹ như bà Định và bà Lý thị My, mẹ của Di, lo sợ họ sẽ không bao giờ được trông thấy con nữa.Bà Định không được tin gì về Dua từ khi con gái mất tích. Bà lo sợ hai cô gái đã bị bán làm vợ hoặc bị đưa vào các động mãi dâm ở Trung Quốc.

Nhiều người mất tích ở sát biên giới Trung Quốc là người Hmong, một trong các nhóm thiểu số nghèo nhất, bị cô lập nhất nước. Những kẻ buôn người thường nhắm vào những cô thiếu nữ tại những ngôi chợ cuối tuần. Một số bị dụ dỗ trên mạng như Facebook, những kẻ xấu đôi khi tán tỉnh các cô nhiều tháng trước khi ra tay, lừa nạn nhân sang Trung Quốc.

Một số người tự nguyện đi vì được hứa hẹn có việc làm tốt, nhưng trong nhiều trường hợp, nạn nhân bị đưa sang Trung Quốc trái với ý muốn.

Theo các số liệu chính thức, Việt Nam có 3,000 ca buôn người từ năm 2012 tới năm 2017. Bà Lê Quỳnh Lan của Plan International nói chắc chắn con số trên thực tế cao hơn thế nhiều.

Mặt khác, nhiều người Việt Nam đã chi tiền cho các tổ chức buôn người để hy vọng sẽ làm lại cuộc đời ở các nước Tây Phương, nhưng một số cũng rơi vào tình trạng bị khai thác sức lao động.

Một phúc trình của Europol, Cảnh sát Châu Âu, cho biết tổng cộng 37 nghi can có dính líu tới đường dây buôn người Việt nam vào Tây Ban Nha đã bị bắt giữ hồi tuần trước sau một trong một chiến dịch kéo dài gần một năm trời.

Báo Local của Tây Ban Nha cho biết đường dây này đã đưa lậu 730 người Việt vào Tây Ban Nha. Mỗi người phải trả 18,000 euro, tương đương với USD $20,471, qua nhiều cách. Một là trả tiền mặt trước, hai là trả bằng đất hoặc tài sản ở Việt Nam, và cách thứ ba là làm việc không lương ở Châu Âu.

Báo địa phương cho biết nhiều người được đưa lậu vào Tây Ban Nha đã bị buộc phải lao động 12 giờ mỗi ngày tại các trung tâm làm móng, phải sống trong các điều kiện vô cùng tệ hại, và không được tự do đi lại. Mỗi ngày họ được đưa tới chỗ làm và đưa về dưới sự giám sát của những kẻ buôn người.