Nạn buôn người liên quan đến các động đấm bóp mãi dâm ở Hoa Kỳ

Miami, Florida: Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 2, các cơ quan an ninh ở tiểu bang Florida đã công bố kết quả những cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng qua, về tệ trạng buôn người vào Mỹ của những tổ chức băng đảng tội ác.

Những nạn nhân được những tổ chức buôn người này được đưa đến làm việc ở những tiệm đấm bóp và các nạn nhân đã buộc phải bán dâm cho khách hàng.

Trong hôm thứ ba ngày 26 tháng 2, ông cảnh sát trưởng William Snyder của quận Martin, tiểu bang Florida đã mở cuộc họp báo, tường trình về kết quả cuộc điều tra phối hợp bởi nhiều cơ quan an ninh trong 9 tháng qua.

Có 2 người đàn bà, ít nhất trên 100 người đàn ông và nhiều tiệm đấm bóp ở tiểu bang Florida đã có liên quan đến việc buôn người bắt làm nghề bán dâm.

Hai phụ nữ là bà Ruimei Li 48 tuổi, và Lixia Zhu cũng 48 tuổi, là quản lý của bốn tiệm đấm bóp ở quận Martin và một tiệm đấm bóp khác ở thị trấn Jupiter.

Cũng theo ông cảnh sát trưởng Snyder thì những “chân rết” trải dài từ thành phố New York qua Trung quốc, từ tiểu bang Florida lên đến quận Cam ở tiểu bang California.

Ông cảnh sát trưởng Snyder cũng cho biết là cuộc điều tra bắt đầu từ tháng 7 năm 2018, khi có những than phiền của cơ quan y tế tiểu bang Florida về có những dấu hiệu buôn người ở những tiệm đấm bóp: nhiều phụ nữ sinh sống và làm việc ngay trong các tiệm đấm bóp này, ban đêm thì họ ngủ trên những bàn dành để đấm bóp cho khách hàng ban ngày.

Các cơ quan an ninh đã bí mật đặt những máy thu hình trong các tiệm massage này và đã thâu được những cảnh mua bán tình dục diễn ra trên bàn massage.

Ông cảnh sát trưởng Snyder cũng cho biết là

-Cảnh sát tịch thu những tài sản của các cơ sở đấm bóp này trị giá từ 2 triệu Mỹ kim lên đến 3 triệu Mỹ kim.

-Những nạn nhân là những phụ nữ bị tổ chức buôn người mang từ Trung quốc qua. Các phụ nữ được xem là những nạn nhân hơn là những phụ nữ hành nghề mãi dâm.

– Có 13 thông dịch viên tiếng Quan Thoại để phỏng vấn những phụ nữ bị bắt hành nghề bán dâm.

-Theo những ước lượng thì số lợi nhuận của tổ chức buôn bán người trái phép này lên đến 20 triệu Mỹ kim, và số tiền này đã được băng đảng lén lút mang trở lại Trung quốc.

-Gần 200 những người đàn ông bị buộc tội mua dâm trong các tiệm đấm bóp này.

Các thám tử đã giả dạng khách làng chơi vào những tiệm massage này và đã thu thập được những tin tức như sau: bắt đầu là chi phí $50 cho nửa tiếng massage.

Sau đó trong phòng đấm bóp mờ mờ, các thám tử đã được hỏi là có muốn thêm những “extra” không? Những extra đó bao gồm: intercourse từ $160 đến $200, oral sex là $100, hay “kích thích bằng tay” là $40 cho đến $60.

-Một trong những khách làng chơi nổi tiếng bị thâu hình, là ông Robert Kraft, 77 tuổi, là một tỷ phú với số tài sản lên đến 7 tỷ Mỹ kim và là chủ nhân của đội đương kim vô địch banh bầu dục , the New England Patriots.