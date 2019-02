Nam Úc nóng kỷ lục, người dân uống bia miễn phí

Nhiệt độ tại bang Nam Úc (Úc) cao vượt kỷ lục được ghi nhận vào năm 1939.

Theo AFP, nhiệt độ tại nhiều nơi ở bang Nam Úc đạt mức kỷ lục hơn 49oC vào ngày 24/1, khiến nhiều người dân xếp hàng để uống bia miễn phí và hàng loạt dơi không chịu được nóng bị rơi xuống đất hàng loạt.

Cơ quan Khí tượng ghi nhận nhiệt độ lên đến 49,5oC tại phía bắc thành phố Adelaide, trong khi nhiệt độ ở khu vực trung tâm là 47,7oC, phá kỷ lục cũ vào năm 1939.

Người dân Adelaide vốn quen với khí hậu oi bức của mùa hè nam bán cầu cũng phải chật vật đối phó với cái nóng năm nay. Hơn 13 thành phố tại bang Nam Úc đều ghi nhận nhiệt độ cao chưa từng có.

Tại khách sạn Red Lion, hàng trăm người xếp hàng chờ đến hàng giờ đồng hồ để được uống bia miễn phí giải nhiệt dưới cái nóng thiêu đốt. Khách sạn này đã cam kết sẽ phát bia miễn phí nếu nhiệt độ lên cao hơn 45oC.

Cơ quan y tế bang cho hay có 44 người được đưa đi cấp cứu do các bệnh về tim chỉ trong vòng 24 giờ. Cơ quan dịch vụ khẩn cấp kêu gọi người dân theo dõi sức khỏe người thân, bạn bè và hàng xóm lớn tuổi.

Nhà chức trách cũng cảnh báo người dân tránh tiếp xúc với hàng trăm con dơi bị rơi xuống đất do nắng nóng tại các khu vực nhiều cây cối. Hơn 59 con ngựa hoang đã bị tiêu hủy sau khi chết ở những cánh đồng cằn cỗi gần những hố nước khô cạn. Không chỉ ngựa, nhiều loài động vật hoang dã khác cũng là nạn nhân của thời tiết nắng nóng. Nhiều người dân đã rơi nước mắt khi vớt những con cá to trong đợt nắng nóng đã kéo dài 2 tuần qua.

Nắng nóng khiến các bãi biển trở nên đông nghẹt, trong khi nhiều người tìm cách trú nóng tại các trung tâm mua sắm.

Ngoài ra, cơ quan dịch vụ khẩn cấp đang trong tình trạng sẵn sàng do 13 khu vực tại bang này đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng.