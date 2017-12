Năm người ở An Giang bị kêu án vì “tuyên truyền chống nhà nước”

Báo trong nước đưa tin hôm 21 tháng12, Tòa án “Nhân dân” tỉnh An Giang đã xử tù 5 người – 4 nam và 1 nữ, can tội “lợi dụng tự do, dân chủ hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Tất cả đều là người cư trú tại An Giang.

Ông Nguyễn Tấn An, người bị coi là “đối tượng cầm đầu, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN VN, 5 năm tù giam, quản chế 2 năm sau khi mãn hạn tù giam; Huỳnh Thị Kim Quyên 4 năm tù giam, quản chế 2 năm; Nguyễn Ngọc Quí 4 năm tù giam, quản chế 2 năm; Phạm Văn Trọng 3 năm tù giam, quản chế 2 năm; Nguyễn Thanh Bình 3 năm tù giam, quản chế 2 năm sau.

Bản tin của báo nhà nước dẫn cáo trạng nói ngày 25/4/2017, Công an thành phố Châu Đốc đã “phát hiện một lá cờ ba sọc treo trên mái taluy cầu sắt số 5, thuộc khóm Vĩnh Đông 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang”. Tiếp đó, sáng cùng ngày, lực lượng chức năng cũng “phát hiện 26 lá cờ ba sọc nằm rải rác khu vực bến xe thành phố Châu Đốc, thuộc phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang”.

Sau điều tra, Công an đã bắt khẩn cấp và khám xét khẩn cấp nơi ở của ông Nguyễn Tấn An (tên trên mạng xã hội là An Châu Đốc, Câu Chimbồ) thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc làm cờ ba sọc. Qua đấu tranh, “An khai nhận làm và phát tán cờ ba sọc cùng 4 đối tượng khác; lập hội kín trên mạng xã hội có tên “Nghĩa quân An Giang,” “Tuổi trẻ An Giang”… và tiến hành nhiều hoạt động trao đổi, làm, phát tán cờ ba sọc của chế độ ngụy quyền.”