Đã bao giờ bạn cầm thỏi son và chai nước hoa của mình lên tự hỏi: Những sản phẩm này có liên quan hay gây hại đến bất kỳ loài vật nào hay môi trường không?

Xu hướng ăn chay ngày nay đã vượt qua giới hạn của khía cạnh ẩm thực. Nó đã phát triển thành một phong cách sống được nhiều người theo đuổi.

MỸ PHẨM VEGAN LÀ GÌ?

Vegan beauty được biết tới là “Mỹ phẩm thuần chay”, không chứa bất kỳ thành phần nào từ động vật hay gây hại tới động vật.

Bạn có bất ngờ khi biết mỹ phẩm có chứa rất nhiều thành phần từ động vật không? Bên cạnh những nguyên liệu từ động vật thường thấy như sáp ong, mật ong hay sữa còn có rất nhiều thành phần từ động vật khác: Keratin.

Keratin là một dạng protein thường thấy trong tóc, móng, lông của con người, cũng như động vật. Trong mỹ phẩm, keratin là một thành phần được ưa chuộng cho các sản phẩm chăm sóc tóc như dầu gội, dầu xả hay dầu dưỡng tóc. Nó hoạt động bằng cách làm mịn các tế bào tạo thành sợi tóc. Các lớp tế bào này sẽ hấp thu keratin giúp cho mái tóc trở nên bóng mượt và dày dặn hơn. Phần lớn keratin trong mỹ phẩm được lấy từ thành phần không sử dụng trong lò mổ: lông, sừng, móng. Một trong những loại keratin hiệu quả nhất nhờ kết cấu giống với keratin trong cơ thể người nhất được chiết xuất từ len cừu New Zealand. Hiện nay, keratin có thể được tổng hợp từ amino acid từ thực vật. Tuy nhiên, khả năng hấp thu cũng như hiệu quả của chúng không thể so sánh với keratin từ động vật. Do đó phần lớn các hãng mỹ phẩm vẫn ưu ái keratin từ động vật hơn.

Trong ngành công nghiệp nước hoa, một nguyên liệu thường thấy để tạo nên các note hương gỗ, trầm chính là resin (nhựa hay mủ) được chiết xuất từ các loài cây. Nhiều loại resin phố biến như elemi tuy được chiết xuất từ thân cây nhưng không được tính là vegan vì rất nhiều loài kiến cũng như ấu trùng của côn trùng sẽ bị giết đi trong quá trình lấy mủ. Do đó PETA không công nhận những nguyên liệu này thuộc danh sách Vegan.

Một trong những trở ngại trở thành thương hiệu vegan với những hãng mỹ phẩm nổi tiếng với dòng sản phẩm makeup đó chính là Carmine. Với những món đồ trang điểm đặc biệt là son môi, đó là một nguyên liệu tạo màu không thể thiếu. Carmine (hay còn được gọi là cochineal, natural red 4, E120 và C.I.75470) là sắc tố đỏ được tạo nên từ việc nghiền nát con rệp son cái. Theo thống kê, để tạo nên khoảng 1kg phẩm màu đỏ carmine cần tới 150,000 con rệp son cái. Đây là một trong những trở ngại lớn nhất của các hãng mỹ phẩm trong việc tìm kiếm nguyên liệu thay thế có Carmine. Những sắc tố đỏ có nguồn gốc thực vật như phẩm màu từ khoai tây, củ dền đỏ hay cà rốt hoạt động tốt hơn khi hoà tan trong nước trong khi son môi là một sản phẩm gốc dầu.

VÌ SAO LẠI CHỌN MỸ PHẨM VEGAN?

Ngày nay làn sóng mỹ phẩm “xanh” ngày nay đã không chỉ dừng lại ở những dòng mỹ phẩm hữu cơ (organic), mỹ phẩm thiên nhiên (natural) hay mỹ phẩm cruelty-free. Trong làn sóng bảo vệ môi trường, bảo vệ động vật mạnh mẽ, các hãng mỹ phẩm thuần chay dần dần hình thành để đáp ứng nhu cầu của phái đẹp.

Một trong những hãng mỹ phẩm thiên nhiên cao cấp thuần chay đáng kể tới chính là Tata Harper. Nhà sáng lập Tata Harper đã từng nói: “Mỹ phẩm đi sau thực phẩm vì chúng dùng chung rất nhiều nguyên liệu. Nếu như nguyên liệu tiêu hoá tốt thì chúng cũng tuyệt vời để bôi lên da.”