Mục tiêu của em Nam Nguyễn là được đại diện cho Canada tranh tài tại thế vận hội Bắc Kinh 2020.

Ajax, Ontario: Trả lời cuộc phỏng vấn của phóng viên đài Global News mới đây, em Nam Nguyễn 20 tuổi cho biết đang chuẩn bị cho cuộc tranh chức vô địch quốc gia môn vũ trượt băng sẽ diễn ra vào đầu năm tới: The Canadian Tire National Skating Championship.

Em Nam sẽ là tay vũ số một của Canada trong năm tới, sau khi Patrick Chan đã giải nghệ.

Nhưng khi trả lời các câu hỏi của phóng viên đài Global News em Nam không muốn em sẽ là một cái bóng của lực sĩ Patrick Chan, mà muốn tự tạo riêng cho em những thành tích riêng.

Em Nam cũng cho biết em trượt băng từ năm mới có 4 tuổi và chẳng bao giờ cảm thấy buồn chán khi bước ra sân băng.

Em Nam cũng đã chiếm huy chương vàng tất cả những cuộc tranh tài vũ trượt băng ở Canada từ cấp thiếu niên cho đến cấp người lớn.

Đầu tháng 9 vừa qua, em Nam đã đoạt huy chương vàng trong cuộc tranh tài The U.S. International Figure Skating Classic ở thành phố Salt Lake , Hoa Kỳ.

Ngoài việc tập luyện nhắm vào cuộc tranh thế vận hội năm 2020, em Nam còn là sinh viên học bán thời gian về ngành sức khỏe ở trường đại học York.