Mức lạm phát ở Venezuela lên đến 1.3 triệu phần trăm.

Caracas, Venezuela: Theo những tin tức vừa công bố thì mức lạm phát của xứ Venezuela trong tháng 11 vừa qua, đã lên đên1.3 triệu phần trăm, mức lạm phát khủng!

Giá tiêu dùng tại Venezuela lên đến 1.300.000% vào tháng 11

Tổng thống Nicolas Maduro vào cuối tháng 10 nâng lương tối thiểu hàng tháng lên 150% ở mức 4,500 đồng bolivar ( 10 Mỹ kim) Nhưng người dân than phiền là không thể mua nổi những vật phẩm căn bản dù lương tối thiểu đã tăng 60 lần trong tháng 8.

Tổng thống Maduro nói những thống khổ tại Venezuela là do ‘cuộc chiến kinh tế’ do các nhóm lợi ích kinh doanh trong nước và Hoa Kỳ gây nên. Ngược lại, phe chỉ trích vạch ra nguyên nhân là do các chính sách can thiệp của ông Maduro cũng như việc in tiền để tài trợ cho thâm thủng ngân sách trầm trọng do siêu lạm phát và khan hiếm hàng hóa căn bản gây ra.