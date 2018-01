Muà xuân đến

Thanh Thu

Từ Noel đến giờ trời trở lạnh quá bạn của Thu trong hãng nhiều người bị bệnh , có người bệnh nhẹ nhẹ , có người thì nặng hơn, cúm hành mọi người mệt đừ luôn , Thu lo chích ngừa sớm hồi giữa tháng mười một nên chỉ bị cúm hành sơ sơ nhưng có những ngày nhiệt độ xuống thấp quá, vừa gió lạnh thổi, Thu cảm thấy tức ngực như có vật gì đè nặng cũng chẳng dám than với ai cứ phải tự an ủi mình xem vài ngày nữa trời bớt lạnh, nhiệt độ trở lại bình thường coi sao , nếu không thì phải tìm về New Foundland Nova Scotia xem người dân trên đó họ chịu lạnh ra sao , chắc họ phải đốt lò hơ chân, mang vớ mặc quần áo thật dày rồi chùm đầu thật kỹ lúc ra ngoài, còn mình ở đây không chuẩn bị kỹ nên chẳng che đầu đội mũ , như nhỏ Mai đứng trên line bỏ sách, cúm hành nhức đầu muốn ói mà cũng phải ráng , hôm rồi chờ ba ngày trời vẫn chưa bớt lạnh, tức ngực quá Thu uống vào hai viên tynenol , cho nhỏ Mai thêm hai viên uống cho bớt chứ gồng mình hoài chịu hế t nổi, làm mình thấy hết yêu người yêu đời gì nữa khi bị cúm hành, nghe Thu kể mấy ngày nay

Thu cảm thấy tức ngực xoay người đau ê ẩm mà ráng bưng sá ch, Thùy Dương la lên sao khùng vậy dù sợ uống thuốc cũng phải ráng uốn g cho bớt đau chứ.Thu thấy đúng quá uống vô hai viên thuốc chứng đau nhức hết dám hành mình nữa , nhỏ Mai cũng bớt bệnh để thứ hai đầu tuần cô nàng nữ công gia chánh đầy mình hứa làm bánh bột lọc của người Huế mang vô cho cả nhóm thưởng thức, chắc là phải ngon hơn ngoài chợ rồi vì Mai khéo tay từ trổ tài làm nhiều món đãi bạn .

Thùy dương còn sợ bệnh cúm hành, mỗi ngày ráng uống thêm một hộp sữa Ensure, uống sữa bổ một hộp thì bớt ăn một cử lúc nghỉ, Thu chọc T Dương nếu uống luôn ba cử thì khỏ i sách cơm theo bớt mệt như nhỏ Dương la lên thèm cơm sao mà uống sữa trừ cơm được , Thu chỉ là nói giỡn thôi . May là Thu đội mũ len với khăn quàng cổ kỹ mà cũng bị cúm hành sơ sơ chứ không thôi hôm rồi kẹt xe đứng ngoài đường lâu quần áo không đủ ấm thì cúm hành chết rồi. Gần hết tháng một rồi thời tiết bớt lạnh nhưng Thu vẫn mở thêm cái máy sưởi bằng điện nhỏ thay vì cái lò củi trên Nova Scotia, cái lò sưởi nhỏ dưới chân Thu để hơ chân nghe lắc tắc vui tai thật là ấm áp, thế là Thu mở nhạc chủ đề Hương Xưa 131 để nghe những tiếng hát của Thời Báo, kỳ này bận rộn nên Thu không mở HX trên hãng cho mấy bạn nghe vào thứ sáu, để dành buổi trưa thứ hai vậy, bây giờ đang hơ chân thú vị quá sáng nay thứ bảy nhâm nhi ly cafe với cái bánh muffin loại bánh mềm mại như tình yêu ngọt ngào, lần này chương trình HX đặc biệt về Valentine nghe Ngọc Qu{ hát một bài hát mới lời tình tứ và T Phượng hát một bài nhạc Trung Hoa giọng ngọt quá làm Thu nhớ tới ca sĩ Đặng lệ quân còn Hữu Đức một giọng mượt mà giống ca sĩ Trần thái Hoà ghê, lại còn Phương Nghi, Thảo Trâm với g iọng hát nhẹ nhàng đáng yêu, đặc biệt Thu được nghe anh T Hoàng hát bài mùa xuân đầu tiên nhạc của Tuấn Khanh hay ghê, một bài nhạc lời ca dành cho người yêu hay quá , hồi giờ Thu thích bài chiếc lá cuối cùng của Tuấn Khanh, bây giờ lại được nghe thêm một bài nhạc xuân để thấy mùa xuân gần kề đem niềm vui đến , để mình nhớ tết , nhớ những ngày xuân xa xưa nơi quê nhà với tất cả nỗi niềm …

Thanh Thu