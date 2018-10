Nguyễn Thơ Sinh

Thời gian vùn vụt thoi đưa. Chẳng mấy mà đến cột mốc mùng 06 tháng 11 năm 2018, cử tri Mỹ lần này sẽ bầu lại toàn bộ số ghế đại biểu hạ viện (435 ghế) và 35 ghế của thượng viện. Đồng thời sẽ có 39 ghế thống đốc các tiểu bang đấu đá chí mạng để giành vòng nguyệt quế mùa phiếu năm nay.

Và bạn, đã có quốc tịch rồi, bạn có đi bầu năm 2018 này? Hay bạn sẽ nằm khoèo ở nhà vuốt râu? Hay đi shoping. Có thể mùa phiếu năm 2016 và mùa những mùa phiếu trước bạn đã từng tham gia, bạn đã vui biết bao khi kết quả diễn ra như ý? Hoặc bạn buồn mất mấy tuần khi ứng cử viên của mình thất cử. Hoặc bạn “don’t care” ai thắng, ai thua nữa. Vì người thắng cử cuối cùng chẳng làm được gì nên trò trống. Bạn nhanh chóng nhận ra hứa hẹn của chính khách chẳng có gì chắc chắn. Họ hứa hẹn vung vít, bừa phứa, cốt ý tranh thủ lá phiếu của bạn. Sau đó họ chuồn êm, không hẳn là qua cầu rút ván, song có khác gì vắt chanh bỏ vỏ.

Vâng. Tại những góc đường nhiều bảng hiệu chi chít tên các ứng cử viên thừa tiền vung ra cắm. Khá nhiều chứ không ít. Nhiều cuộc đua gay cấn người ta còn bỏ tiền mua các chương trình quảng cáo TV, radio, các kênh truyền thông khác. Năm nay, mùa phiếu mang tính quyết định đối với cả hai đảng, thành ra bạn sẽ thấy nhiều pha gay cấn. Chuyện gì sẽ xảy ra? Ai thắng, ai thua? Vị trí của Tổng thống Trump liệu có lung lay? Đảng Cộng hòa vẫn nắm ưu thế, con đường quan lộ của ông tha hồ thong dong, lúc đó ông cóc thèm quan tâm thiên hạ nghĩ ông là kẻ hãnh tiến hay khen ông có tài, ghế của ông từ nay vĩnh viễn vững chãi như bàn thạch…

Là vậy đó, khi may mắn, con đường quan lộ Tổ đãi luôn đem đến thành công bất ngờ ngoài dự đoán. Mùa phiếu 2016, Mr. Trump lúc đó còn là ứng cử viên luôn lớn tiếng: Cuộc bầu cử đã bị “rigged”. Thậm chí ông còn nói sẽ tẩy chay kết quả nếu mình thất cử. Sau đó mọi chuyện diễn ra quá xuôi chèo mát mái. Một pha đứng tim chứ không đùa. Bản đồ mùa phiếu năm 2016 đêm 08 tháng 11 gần sáng càng bất lợi cho Cựu ngoại trưởng Hillary. Sự thật phũ phàng ngoài dự đoán. Lợi thế rõ rệt đối với Mr. Trump trở thành biến cố “phản thùng” không ai nghĩ xảy ra quá phũ phàng đến thế!

Chuyện gì đến đã đến. Cái tên Donald J. Trump được ghi trong sổ Nam Tào Bắc Đẩu nên ứng với mệnh trời. Vụ bê bối Cựu ngoại trưởng Hilary Clinton sử dụng hộp thư điện tử cá nhân trao đổi các điện thư mật lòi ra vào phút chót. Chẳng biết thực hư nghiêm trọng ra sao, chỉ biết cú bạt tai nháng lửa xảy ra khi máy laptop của ông nghị Anthony Weiner, chồng của Huma Abedin (một cố vấn quan trọng của bà Hillary Clinton) vướng vào vụ xì căng đan tình dục với trẻ vị thành niên bị tịch thu. Mở máy lên, họ phát giác nhiều thư điện tử công vụ của Cựu ngoại trưởng Hillary. Trước bầu cử 11 ngày, Cựu giám đốc FBI James Comey khui lại vụ này. Theo Cựu ngoại trưởng Hillary, quyết định đó của ông đã khiến bà thất cử Bạch ốc năm 2016.

Tổng thống Trump nghiễm nhiên rung đùi. Ông thắng cử nhờ cơ chế xập-xám-chướng “cử tri đoàn” do các vị cha già dân tộc Mỹ nghĩ ra. Cuối cùng tuy thắng phiếu phổ thông hơn 3 triệu phiếu nhưng Cựu ngoại trưởng Hillary đành ngậm bồ hòn làm ngọt nhìn Tổng thống Trump tiến vào Bạch cung với 304 phiếu cử tri đoàn cầm chắc như bắp. Cắc cớ thay. Cơ trời. Thường người thắng phiếu phổ thông sẽ thắng phiếu cử tri đoàn. Nhưng lần này khác. Trường hợp tổng thống thua phiếu phổ thông nhưng thắng phiếu cử tri đoàn tại Mỹ rất hiếm. Ông là trường hợp thứ 5 trong số lịch sử các vị tổng thống Mỹ đắc cử! Cựu ngoại trưởng Hillary điếng người nhìn nền móng cơ nghiệp của mình một phút biến thành mây khói.

Mùa phiếu năm 2018 có gì đặc biệt? Tất nhiên là có. Bởi thông thường mùa phiếu hai năm sau tân tổng thống đắc cử là mùa phiếu để đảng đối lập trả đũa. Lần này, ngoài đặc tính truyền thống, mùa phiếu 2018 sôi nổi hơn bởi tân tổng thống là Donald J. Trump – người nổi tiếng với những chiêu thức vận động tài tình, song chung quanh ông biết bao giai thoại xì-căng-đan; còn cá tánh và nhân cách của ông xin miễn bàn, chẳng vị tổng thống Mỹ nào có thể so sánh kịp.

Đúng thế. Ông phá nhiều kỷ lục lạ đời. Chưa ai thấy Tổng thống Mỹ nào giống ông. Cách ông nói, lời ông sử dụng, diễn đạt với cử tri, những cái tweet ông gởi đi, bao quyết định táo bạo, rất khác người, cùng với những cáo buộc, những xì căng đan…; thế nhưng vị trí “kẻ gây sóng gió” của ông vẫn giữ nguyên, không lay chuyển chút nào. Được đà. Ông bình chân như vại. Thản nhiên. Coi trời bằng vung, bởi ông hiểu rõ vận may đang phò ông, Tổ đang đãi ông, nếu đã thế, bài xấu nếu đánh vẫn cứ thắng, ông bỏ mặc ngoài tai những xì xào. Ông mắng báo chí truyền thông như mắng kẻ thù. Ông gọi Đảng Dân chủ là Đảng tội phạm. Sở dĩ ông ung dung như vậy vì Đảng Cộng hòa đang nắm thế.

Rồi ông lăng xăng vận động tranh cử khắp nơi cho Đảng Cộng hòa. Là Tổng thống Mỹ, khối việc đại sự phải lo nhưng ông chẳng thiết. Hình như ông thích đánh golf và đi vận động. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã; ông say sưa trước những cử tọa khao khát phục hưng giai cấp Da trắng thượng tôn. Nấp dưới chiêu bài Make America Great Again – cộng thêm nhiều quyết định “gãi đúng chỗ ngứa” các thành phần cử tri Cộng hòa, ông cảm thấy an toàn và tín thác những tín hiệu phát triển kinh tế xán lạn gần đây sẽ ủng hộ ông. Thành ra ông hoàn toàn có lý do kỳ vọng kỳ tích liên tục xảy ra.

Rục rịch từ cuối năm 2017 cho tới gần đây, hễ có dịp là ông tìm cách cổ vũ các ứng viên Đảng Cộng hòa tại các cuộc bầu cử đặc biệt. Nơi đâu ông cũng ca thán báo chí Mỹ thiên vị, rằng mọi việc ông làm đều đúng hướng. Các chương trình ông thực hiện sẽ đem lại lợi ích cho nước Mỹ. Chưa ai thấy ông nhận khuyết điểm lần nào. Hầu như ông tin chuyện mình làm luôn tốt. Ông là tổng thống có thực tài, xuất chúng, đem lại những lợi ích phát triển ngoạn mục chưa từng có trong lịch sử Mỹ.

Đảng Cộng hòa ban đầu không mấy ưng lý lịch không phải “con nhà tông” của ông vì ông xuất thân tay ngang. Từ một ông trùm địa ốc, làm chủ vài giải thi hoa hậu, sở hữu nhiều sân golf và khách sạn, mua bán sang tay dăm show truyền hình; ông nhảy vào sân khấu chính trị Mỹ trong vai một gã hề. Ai ngờ. Thật khó hiểu, các chỉ số thăm dò càng lúc càng có lợi cho ông. Lắm ứng viên “gà cùng một mẹ” lần lượt bị cặp cựa nhọn của ông chém rách ngực, rơi rụng dần. Cuối cùng ông chính thức bước lên tỉ thí với Cựu ngoại trưởng Hillary Clinton. Đấy, có ai dám nói một gã hề cuối cùng có thể ung dung nắm giữ mật mã nút bom nguyên tử Hợp chủng quốc Hoa Kỳ!

Mọi nỗ lực kìm hãm của truyền thông, của Đảng Dân chủ, của nhiều công dân có trách nhiệm khác đều thất bại. Ông cứ lù lù tiến lên. Mâm nào ông cũng ngồi. Vừa được ăn, vừa được nói, vừa được gói mang về. Ông thành công trong việc đề bạt hai thẩm phán Tòa tối cao. Đảng Cộng hòa lo sợ mùa phiếu 2018 Lưỡng viện Quốc hội rơi vào tay Đảng Dân chủ nên làm được điều gì có lợi cho Đảng Cộng hòa là họ làm. Họ quên rằng óc đảng phái phục vụ lợi ích riêng của đảng sẽ là mối nguy cho đất nước. Của đáng tội, trong hoàn cảnh này mấy ông nghị Cộng hòa họ đâu thể làm gì khác hơn. Tổng thống Trump muốn gì họ phải miễn cưỡng làm theo. Một số tỏ ra hồ hởi, “bằng mặt” hay “bằng lòng” nào ai biết. Còn Đảng Dân chủ thì cay cú. Họ cố gắng giành lại Lưỡng viện Quốc hội. Đó là cách duy nhất để ngăn cản, thậm chí truất phế (impeachment) tận gốc Tổng thống Trump.

Để làm được điều này, Đảng Dân chủ cần đến lá phiếu cử tri Mỹ.

Trong số đó, liệu có bạn? Hay bạn sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa?

Vâng. Mùa phiếu năm nay rất gay cấn. Cựu tổng thống Barack Obama cứ ngỡ đã qui ẩn cáo quan, gần đây người ta thấy ông xuất hiện cổ vũ gà nhà. Nhiều cử tri Đảng Dân chủ hậm hực “giùm” Cựu ngoại trưởng Hillary khi bà ngã ngựa càng có thêm động lực đi bầu. Tại Texas, cái nôi của Đảng Cộng hòa bỗng trở nên gay gắt quyết liệt khi ông nghị Beto O’Rourke dốc sức tấn công đối thủ là Thượng nghị sĩ Ted Cruz. Khắp nơi khí thế sôi động. Một cuộc chạm trán, bên tám lạng, bên nửa cân, chí chóe chưa từng.

Liệu Đảng Dân chủ có lật ngược thế cờ? Hay Đảng Cộng hòa vẫn được Tổ đãi, mèo mù vớ cá rán. Cán cân Lưỡng viện Quốc hội vẫn không thay đổi. Thế tiến công của Tổng thống Trump vẫn liên tục thắng như chẻ tre. Tới chừng đó tương lai nước Mỹ sẽ tiến thêm bao xa trong lộ trình Make America Great Again… Trời mới biết được!

