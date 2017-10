Mưa lũ tiếp tục tàn phá nhiều nơi ở Miền Bắc và phía Bắc Miền Trung

Từ ngày 9 đến 11-10, các tỉnh ở khu vực trên có lượng mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300 mm, một số nơi lượng mưa lên tới hơn 550 mm.

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn của VN, tính đến 17 giờ ngày 11 tháng 10, mưa lũ đã làm chết 29 người (Thanh Hóa: 8 người, Nghệ An: 6, Hòa Bình: 6, Sơn La: 5, Yên Bái: 3, Quảng Trị: 1); mất tích 21 người (Hòa Bình: 5, Yên Bái: 9, Sơn La: 3, Thanh Hóa: 3, Nghệ An: 1).

Tại các tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Ninh Bình, Nam Định… đã có ít nhất 62 nhà bị sập; ngập 6.018 nhà; hư hại 47.250 ha hoa màu, thủy sản; sập 4 cầu. Gần 8.000 hộ dân ở các địa phương đã được di chuyển đến nơi an toàn.

Yên Bái là một trong những địa phương bị thiệt hại rất nặng nề về người và tài sản. Ít nhất đã có 12 người chết và mất tích, sạt lở 2.000 m kè, sập 2 nhịp cầu Ngòi Thia ở thị xã Nghĩa Lộ. Nhiều khu vực ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Trạm Tấu bị lũ cô lập.

Tại tỉnh Thanh Hóa, mưa lũ ở khắp mọi nơi. Từ thành phố đến vùng đồng bằng ven biển, các huyện miền núi, nơi đâu cũng mưa tối trời, người dân ngâm mình dưới dòng nước lũ để cứu vớt tài sản. như lúc này và hiện đã có 8 người chết, 3 người mất tích.

Tại tỉnh Hà Tĩnh, các huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, Đức Thọ… nhiều nơi vẫn ngập sâu, giao thông bị chia cắt; khoảng 20.000 học sinh ở các huyện này vẫn chưa thể đi học trở lại.

Tại tỉnh Nghệ An đã có 7 người chết, mất tích do mưa lũ. Hiện nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn bị ngập, nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, các tuyến đường liên huyện, liên xã tại các huyện miền núi như Tương Dương, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, thị xã Hoàng Mai… bị chia cắt do ngập úng, sạt lở; nhiều nơi bị mất điện, mất nước, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

Theo Bộ trưởng Bộ Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, đây là lần đầu tiên trong hàng chục năm gần đây, các tỉnh miền núi phía Bắc, miền Trung có lượng mưa cực lớn và dồn dập trong thời gian ngắn. Ông Cường cho hay, “Lần đầu tiên trong lịch sử, hồ Hòa Bình liên tục phải mở 8 cửa xả đáy; thủy điện Sơn La phải dừng phát điện.”.

Ông Cường nói đây là một đợt mưa rất bất thường. Đặc biệt nguy hiểm là tất cả 2.896 hồ chứa từ Hà Tĩnh trở ra phía Bắc đều đầy nước, trong đó có 10%-15% hồ đã bị tràn. Hồ thủy điện Hòa Bình và Sơn La đều ở mức nước cao nhất. Ngày 10-10, mực nước tại hồ Hòa Bình đã lên tới 117 m; lưu lượng nước cao nhất trong khi lũ về ở lưu vực hồ Hòa Bình tới 16.000 m3/giây.