Mùa đông về sớm!

Saint John, New Brunswick: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 22 tháng 10, thì sẽ có tuyết rơi ở một phần của tỉnh bang New Brunswick vào tối hôm thứ ba.

Theo sở khí tượng Canada thì số lượng tuyết rơi xuống tỉnh bang New Brunswick trong ngày thứ ba 23 tháng 10 có thể lên đến trên 10 cm .

Mùa đông đã đến với cư dân tỉnh bang New Brunswick sớm hơn lệ thường.

Những vùng có tuyết rơi nhiều trong ngày thứ ba là vùng phía bắc và phía tây của tỉnh bang New Brunswick.

Tại phía đông của tỉnh bang thì tuyết rơi sẽ biến thành mưa khi nhiệt độ gia tăng trong ngày thứ ba và có thể kéo dài thành tuyết rơi nhẹ trong ngày thứ tư.