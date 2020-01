Mùa đông ở vùng thủ phủ Toronto trong năm nay sẽ ấm áp hơn bình thường.?

Toronto: Trong khi hàng loạt những trận bão tố đang diễn ra ở Bắc Mỹ, và trong những ngày cuối tuần, có những trận mưa lớn, biến thành mưa băng và tuyết diễn ra ở hai tỉnh bang Ontario và Quebec, thì một khí tượng gia thâm niên của sở Khí Tượng Canada, ông Dave Phillips lại tiên đoán là mùa đông năm nay ở vùng thủ phủ Toronti sẽ ấm áp hơn, so với những mùa đông trước.

Theo khí tượng gia Phillips thì tháng chạp vừa qua ấm áp hơn những năm trước, và chiều hướng ấm áp đó sẽ kéo dài cho đến hết mùa đông?

Trong ngày thứ sáu 10 tháng 1, nhiệt độ cao ở vùng thủ phủ Toronto lên đến 7 độ C, so với nhiệt độ trung bình của những ngày 10 tháng giêng trước đó ở mức trừ 1.4 độ C.

Cũng theo khí tượng gia Phillips thì trong tháng chạp vừa qua, chỉ có chừng 10 cm tuyết rơi xuống vùng thủ phủ so với số lượng 30 cm tuyết của những tháng chạp trong những mùa đông trước.

Khí tượng gia Phillips cũng tiên đoán là sẽ không có quá nhiều ngày mà nhiệt độ xuống quá thấp như những năm trước.