HỎI:

Em và vợ em tên Vân, có được hai cháu gái, cháu lớn 15 và cháu bé 11. Gia đình chúng em sống êm đềm. Em làm kế toán cho một công ty, lương không bao nhiêu nhưng có bảo hiểm sức khỏe cho cả gia đình. Vợ em, Vân rất siêng năng, ba năm trước, hãng của vợ em bị đóng cửa nên vợ em xoay qua đi học và làm nghề địa ốc. Từ khi vào nghề thì nàng rất yêu nghề, dù kinh tế có bị suy thoái ảnh hưởng tới công việc vợ em mới bước vào nhưng Vân vẫn cố kiên trì. Em thật vui khi thấy Vân tìm được một cái nghề hợp với sở thích và cũng phụ thêm lợi tức cho gia đình. Tuy vậy, nghề địa ốc là nghề tự do nên nhiều khi giờ giấc phải theo khách hàng, thời khóa biểu trong gia đình bắt đầu xáo trộn. Vợ em không còn nhiều thì giờ để lo cho gia đình, cơm nước hay con cáị Những buổi ăn tối có khi vợ em không có mặt vì Vân còn mải mê nói chuyện với khách hay những đối tác khác qua phone hay trên email cả giờ đồng hồ để giải thích, thuyết phục, để đóng được một cái deal. Em có nói với vợ em làm bớt lại, để thì giờ cho gia đình nhiều hơn, nhất là cho hai cháu gái đang tuổi cần sự để ý của bố mẹ. Vợ em cũng đồng ý với em và còn phàn nàn là công việc này nhìn bên ngoài, tưởng có nhiều tự do, thoải mái, nhưng khi vào nghề mới biết phải hết sức năng nổ, kiên trì, thì mới mong thành công. Nếu làm việc theo kiểu “công chức” như em muốn thì chỉ mất thì giờ mà chẳng đi tới đâu! Do đó, phải chấp nhận xáo trộn vì giờ giấc đôi khi ra ngoài tầm kiểm soát của mình. Em yêu quý, hiểu và tin chắc vợ em là người mẹ, người vợ rất tốt, nên em không thể bảo nàng phải ngưng bỏ công việc mà nàng đang yêu thích nhưng em bắt đầu mệt mỏi, Vân hiểu được là em không vui, nàng hứa cố gắng thu xếp dành thì giờ cho gia đình nhiều hơn nhưng nói là nói vậy, mỗi khi có một cái deal cần giải quyết là nàng lại lao đầu vào công việc. Nhiều khi thấy Vân bị stress quá, em thấy tội và thương nàng nhưng không biết phải giúp nàng như thế nào, chỉ còn cách là trở thành Mr. MOM bất đắc dĩ. Vợ chồng em không còn thì giờ với nhau, cùng thấy rõ là hạnh phúc gia đình không còn như trước nữạ.

Em đã chịu đựng gần hai năm rồi, em vẫn thương vợ nhưng em cảm thấy bị bó tay và buồn bực, đôi khi đã manh nha trong em ý tưởng rất kinh khủng là chắc chúng em phải chia tay? Em không nghi ngờ gì về lòng trung thành của nàng nhưng phải thú thật là em hết chịu đựng nổi và đâm ghét lây cái nghề địa ốc mà vợ em đang làm.

Em phải làm sao để gia đình hạnh phúc, giờ giấc không bị xáo trộn và vợ em thì vẫn có được niềm vui và tự hào về công việc của nàng? Chúng em có cần phải gặp counselor như nhiều người vẫn hay nói tới? Xin cô giúp giùm em. Cám ơn cô thật nhiều và kính chúc cô luôn bình an, sống lâu.

Trần Thanh

TRẢ LỜI:

Bất cứ trong một xã hội theo văn hóa nào, vấn đề cân đối thời gian giữa công việc mưu sinh/ nghề nghiệp và gia đình luôn là một thu xếp vô cùng khó khăn cho người phụ nữ phải đảm đương cùng một lúc cả hai lãnh vực này.

Để tạo hòa điệu, hoàn cảnh đòi hỏi vợ chồng cùng ngồi xuống, thỏa thuận chung một cách nhìn về nhu cầu ưu tiên của gia đình rồi cùng nhau thực hiện mục tiêu chung đã chọn. Kiên nhẫn thời gian đầu, hòa thuận không đối kháng, cùng tin vào định luật tự điều chỉnh và hỗ trợ nhau để rút ngắn thời gian chờ đợi. Cách duy nhất để không thấy ông đứng bên lề, là người ngoại cuộc bị xem vở kịch ông không thích nên dễ dàng thất vọng và trách móc, ông nên thực sự hòa mình vào kế hoạch chung của chính gia đình, đừng khiên cưỡng mà hiểu rằng bà hiện đang phấn đấu để mang thành công về cho cả nhà. Với sự hỗ trợ toàn tâm, toàn ý của ông, con đường đi tới đích của bà sẽ nhanh hơn, hiệu quả cao hơn cùng với hạnh phúc tăng tiến vì các hy sinh chung ấy. Trường hợp ông không đồng quan điểm với bà về cách mưu cầu nếp sống vật chất theo mong muốn và chọn lựa của bà, ông nên tìm đủ lý lẽ để thuyết phục bà vì chúng ta đang có vấn đề quan điểm cần giải tỏa chứ không phải hôn nhân của ông bà. Chia tay/ Ly dị là giải quyết nhau chứ không giải quyết trở ngại, ông cần bình tĩnh để nhận định đúng nguyên nhân của sự bất hòa kẻo đánh lầm đối tượng.

Sau cùng, nếu chồng hay vợ có khó khăn lúc ban đầu hoặc trong quá trình hòa nhập diễn tiễn, nên nhờ cố vấn gia đình giúp đỡ.

Chúc ông sớm tìm lại sự bình an trong tâm hồn và trong tổ ấm gia đình.

Bùi Bích Hà