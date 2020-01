Một tỷ phú ở Quebec từng có liên hệ với băng đảng Mafia

Montreal: Theo tin của đài truyền hình CBC phổ biến hôm thứ ba ngày 21 tháng giêng, thì đã có những liên hệ giữa nhà tỷ phú Lino Saputo ở Quebec với cố bố già Joe Bonamo của băng mafia Bonamo ở Hoa Kỳ trong những thập kỷ trước đây.

Nhà tỷ phú Lino Saputo, di dân từ Ý qua Canada, và đã biến nghề làm phô mai cha truyền con nối của gia đình ông, thành một đại công ty cung cấp phô mai toàn cầu trị giá hàng tỷ dollars, với 17 ngàn nhân viên làm việc ở nhiều chi nhánh trên toàn thế giới.

Ông Saputo cũng là một trong 10 người giàu nhất Canada với tài sản lên đến 6.5 tỷ dollars.

Theo đài CBC thì thuở còn hàn vi, nhà tỷ phú này đã có những liên hệ với các băng đảng mafia ở Hoa Kỳ và Canada.

Trong một cuốn tự truyện vừa xuất bản, Entrepreneur: Living our dreams (doanh nhân: sống trong những ước mơ), nhà tỷ phú 82 tuổi này đã bác bỏ những lời tố cáo là ông ta có liên hệ với băng đảng.

Tuy nhiên theo những tin tức của cảnh sát liên bang FBI và cảnh sát tiểu bang New York, thì trong thời gian từ những năm 1964 cho đến 1979, ông Saputo đã có những liên lạc mật thiết với bố già Joseph Bonanno, một trong những bố già khét tiếng của Hoa Kỳ.

Vào những năm đầu của thập kỷ 1960s, gia đình ông Saputo có một tiệm làm phô mai ở trong một căn nhà trong vùng Saint Michel ở thành phố Montreal: xưởng làm phô mai ở tầng dưới trong khi đại gia đình gồm cả thân phụ ông Saputo sống ở tầng trên.

Cũng trong thời gian này, ông Saputo đã gặp bố già Bonanno, một trong 5 đại bố già của băng đảng mafia ở thành phố New York, và đã có những giao dịch thương mại với tay bố già này.

Tronng nhiều năm, cảnh sát FBI đã lục soát những thư từ mà tay trùm Bonanno vứt trong những bao rác hàng tuần để ở cửa, và chờ xe đổ rác, và thấy có những chứng cớ là tay trùm này có liên hệ mật thiết với nhà tỷ phú Canada.

Bố già Bonanno qua đời vào năm 2002 hưởng thọ 97 tuổi mà cuộc đời là hình ảnh của một bố già do tài tử Marlon Brando đóng trong cuốn phim The God Father.

Bố già Nicolo Rizzuto ở Montreal và con trai là bố già Vito Rizzuto cũng thuộc dòng dõi của băng đảng Bonanno.