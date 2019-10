Một trận bóng rổ bất thường

Sau gần một tuần lễ đầy bất định trong khi cuộc đối đầu căng thẳng và bế tắc giữa hiệp hội bóng rổ NBA và các giới chức Trung Quốc vẫn chưa giải quyết xong, trận đấu giao hữu giữa hai đội Los Angeles Lakers và Brooklyn Nets cuối cùng đã diễn ra trên sân Mercedes-Benz Arena tại Thượng Hải hôm thứ Năm 10/10 như đã được dự định từ trước.

Thông thường, đây là trận đấu vô thưởng vô phạt và ít được ai để ý tới, nhưng sau một trong những tuần lễ sóng gió nhất trong lịch sử của bóng rổ NBA, nó bỗng dưng trở thành trận đấu không giống bất kỳ trận đấu nào từ trước đến nay, và có thể nói được nhiều người hâm mộ thể thao trong và ngoài nước theo dõi để xem chuyện gì sẽ xảy ra, còn các giới chức Trung Quốc thì cứ để cho mọi người suy đoán cho tới vài giờ trước khi trận đấu có thật sự diễn ra hay không, và hiệp hội NBA thì thông báo là ban điều hành và cầu thủ của hai đội bóng sẽ không họp báo sau trận đấu – là một truyền thống của hiệp hội từ bao lâu nay.

LeBron James, cầu thủ bóng rổ nổi tiếng nhất thế giới và là người thường hay nói thẳng về những vấn đề chính trị trong nước, cũng không thấy xuất hiện và hoàn toàn giữ im lặng, tránh gặp ký giả và không biểu lộ một chút quan điểm gì trên trang mạng xã hội của anh.

Sự việc không có họp báo xảy ra sau khi hiệp hội NBA đã bất chấp các yêu cầu của phía Trung Quốc và từ chối xin lỗi là vì từ lâu hiệp hội đã cam kết để cho tất cả mọi thành viên của NBA được tự do ngôn luận. Và trường hợp hết sức đặc biệt về trận đấu giao hữu là dấu hiệu cho thấy tình hình còn quá mới và quá nhạy cảm để cho người trong cuộc có thể thoải mái nói lên những suy nghĩ thật sự trong đầu của họ.

Nhiều người lo ngại trận đấu giao hữu sẽ không diễn ra kể từ khi một đoạn tweet được gửi đi gần một tuần trước đó bởi ông tổng giám đốc Daryl Morey của đội Houston Rockets nói rằng ông ủng hộ những cuộc biểu tình ở Hồng Kông và đã châm ngòi cho một loạt chỉ trích từ giới chức chính quyền Trung Quốc, cũng như lời đe doạ không cho chiếu trên truyền hình và cắt đứt sự bảo trợ của một số công ty đối với bóng rổ NBA trong một thị trường quốc tế lớn nhất và sinh lợi nhất.

Hai trận đấu tại Thượng Hải và Thâm Quyến ngay từ đầu được xem như hoàn toàn để giải trí và để các cầu thủ biểu diễn mà bóng rổ NBA muốn mang tới cho quốc gia đông dân nhất trên thế giới: LeBron James và đội Lakers, một trong những đội bóng rổ thành công nhất dẫn đầu bởi cầu thủ tài ba nhất của thế hệ hiện tại, đối đầu với Nets, một đội bóng New York vừa được mua lại bởi Joseph Tsai, một tỷ phú sinh tại Đài Loan và là đồng sáng lập đại công ty bán hàng lẻ trên mạng là Alibaba Group Holding Ltd.

Trong mấy ngày trước đó đã có những dấu hiệu cho thấy trận đấu có thể không diễn ra. Những tấm biển quảng cáo được treo quanh thành phố Thượng Hải âm thầm biến mất từ từ, và các giới chức Trung Quốc cũng đã ra lệnh cấm chiếu trận đấu trên truyền hình của nhà nước.

Nhưng rồi trận đấu đã diễn ra trong khi những cuộc thương thuyết thương mại cũng đang chuẩn bị diễn ra tại Washington giữa các nhà thương thuyết của hai cường quốc kinh tế hàng đầu thế giới, là những nhân vật được giao trọng trách tìm cách hòa giải một cuộc tranh chấp kinh tế bao gồm các quyết định cho leo thang thuế quan đối với hàng trăm tỷ Mỹ kim hàng hoá và nhiều vấn đề phức tạp khác.

Hiệp hội NBA là nằm trong số những thương hiệu nổi tiếng nhất của Mỹ đã được xuất cảng sang Trung Quốc, và các giới chức điều hành của NBA đều cho rằng sự thành công này là nhờ đã xây dựng được một mối quan hệ thân thiện trong suốt ba thập niên qua tại quốc gia đông dân nhất này.

Hiện nay, công việc kinh doanh của NBA tại Trung Quốc bao gồm từ việc bán các mặt hàng có mang nhãn hiệu NBA cho tới việc huấn luyện cho cách thanh thiếu niên tại các trại huấn luyện đặc biệt. Trận đấu bóng rổ của NBA từng được chiếu tại Trung Quốc từ năm 1985 và trận hôm thứ Năm 10/10 là lần thứ 27 có sự góp mặt của một số cầu thủ NBA tại Trung Quốc kể từ năm 2004, và được chờ đợi là sẽ phát hình tới nhiều quốc gia khác.

Ông giám đốc Daryl Morey đã đụng vào một vấn đề cốt lõi của Trung Quốc, đó là chủ quyền của họ, với đoạn tweet bày tỏ sự ủng hộ đối với người biểu tình Hồng Kông đã xuống đường trong nhiều tháng qua chống lại việc chính quyền Bắc Kinh ngày càng nhúng tay vào trong nội tình của đặc khu hành chánh này. Sự nổi giận của chính phủ Trung Quốc, của đài truyền hình và các cửa hàng bán lẽ của họ đã tăng cao hơn nữa trong tuần qua sau khi ông uỷ viên Adam Silver của NBA đã viện dẫn về giá trị quyền tự do ngôn luận của nước Mỹ và đã từ chối nói lời xin lỗi.

Quả tình thì ngay lúc đầu hiệp hội NBA đã tỏ ra lúng túng sau khi phía Trung Quốc lên tiếng đả kích về đoạn tweet của Morey. Nhưng ngay sau đó họ nhận ra rằng không thể để bị khuất phục một cách dễ dàng và đã đưa ra bản đính chính bằng tiếng Anh nói rằng đoạn tweet đó là một sự việc “đáng tiếc” nhưng nhắc lại rằng NBA ủng hộ quyền tự do ngôn luận.

Nhiều người hâm mộ bóng rổ ở Mỹ cũng đã bày tỏ tức giận về sự nhỏ nhen của Trung Quốc. Tại một số trận đấu bóng rổ, họ đã cho chăng biểu ngữ tuyên bố đứng chung hàng ngũ với người dân Hong Kong.

Trong quá khứ, nhiều công ty ngoại quốc đã phải tìm cách xoa dịu sự căng thẳng qua việc bày tỏ sự hối hận trên các phương tiện truyền thông xã hội hoặc đưa vị tổng giám đốc của công ty thân hành sang Trung Quốc để giải thích cho các giới chức Trung Quốc biết rằng công ty của họ luôn luôn tuân hành các quy định mà Trung Quốc đòi hỏi.

Nhưng lần này thì khác và đã không có một lời xin lỗi từ hiệp hội NBA như Bắc Kinh đã từng quen được nghe trước đây. Và trận đấu vẫn diễn ra mặc dù có vẻ hơi bất thường so với mọi khi.

Huy Vũ