Một trận bão lớn trên đường đến vùng Đông Canada

Halifax, Nova Scotia: Trong khi phần lớn Bắc Mỹ bao gồm cả Canada và Hoa Kỳ đang phải sống trong một cái tủ lạnh ngoài trời, với cái lạnh cóng của những ngày đầu năm 2018, thì thêm một trận bão tuyết lớn sẽ đến miền đông bắc nước Mỹ và vùng Maritimes của Canada.

Nhiệt độ trong những ngày cuối tuần ở các thành phố Toronto và Ottawa có thể xuống đến mức trừ 30 độ C.

Theo những tiên đoán của sở Khí Tượng Canada thì một trận bão tuyết lớn trên đường đến miền đông Canada, mà số lượng tuyết rơi có thể lên đến 40 cm ở tỉnh bang New Brunswick.

Ngoài tuyết rơi, sức gió thổi lên đến 90 cây số một giờ có thể làm đỗ cột điện và sẽ gây sự mất điện cho nhiều vùng trong khu vực.

Trận bão bao phủ toàn thể vùng Maritimes từ tỉnh bang Nova Scotia, New Brunswick, ra đến những tỉnh bang ở ngoài khơi là tỉnh bang Prince Edward Island và tỉnh bang Newfoundland.