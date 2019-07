Một thiếu niên Canada thắng 1.2 triệu Mỹ kim trong cuộc tranh tài video game Fortnite World Cup.

New York: Trong sân quần vợt ở thành phố New York mà các tay vợt tranh cúp vô địch quần vợt Hoa Kỳ hàng năm, US Open, thì vào những ngày cuối tuần qua 27 và 28 tháng 7, những người trẻ, mà có nhiều thiếu niên còn quá trẻ, chưa có bằng lái xe, đã đến tham dự cuộc tranh cúp vô địch thế giới về chơi video games; the Fortnite World Cup.

Các đấu thủ tuổi từ 13 tuổi cho đến 24 tuổi.

Đây là lần đầu tiên có cuộc tranh tài thế giới về môn chơi Video Games mà tổng số tiền thưởng cho cuộc tranh tài này lên đến 40 triệu Mỹ kim.

Em Hayden Krueger, 17 tuổi ở Canada đã về hạng ba trong cuộc tranh tài và đã mang về 2.4 triệu Mỹ kim. Em Krueger đã phải chia một nửa phần thưởng cho người bạn cùng đội chơi tên là Ceice.

Theo lời em Krueger thì trong cuộc tranh tài cũng phải có những cố gắng: em đã bỏ ra một ngày 12 tiếng đồng hồ để thực tập chơi những video games chuẩn bị cho cuộc tranh tài, trong nhiều tháng trước đó.

Muốn được nhận vào tranh cúp vô địch, chỉ có khoảng vài chục người vào được vòng tranh cúp, trong số 40 triệu thí sinh trên toàn thế giới.

Em Krueger nguyên quán ở thành phố Calgary, tỉnh bang Alberta hiện nay sinh sống ở Hoa Kỳ và tham dự các cuộc tranh tài video games.

Em Krueger cũng cho biết là ngoài số tiền thắng giải 1.2 triệu Mỹ kim, lợi tức của em trong năm nay khoảng 150 ngàn Mỹ kim: tiền thắng trong các cuộc tranh tài video games ở Hoa Kỳ.