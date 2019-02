Một thiếu niên bị buộc tội chụp hình dâm nhi

Bridgewater, Nova Scotia: Trong tháng giêng vừa qua, theo những báo cáo của trung tâm ngăn ngừa dâm nhi quốc gia, thì có xuất hiện của một số hình ảnh dâm nhi trên mạng.

Các cơ quan an ninh điều tra và đã tìm ra thủ phạm đã đưa những hình ảnh dâm nhi này lên mạng.

Trong hôm thứ bảy ngày 16 tháng 2, các cơ quan an ninh đã bắt giữ một thiếu niên 17 tuổi sau khi mở những cuộc lục xét tại nơi cư ngụ của thiếu niên này trong thành phố Bridgewater, tỉnh bang Nova Scotia.

Các cơ quan an ninh đã tịch thu nhiều dụng cụ điện toán và những dụng cụ chứa dữ kiện tại nhà của bố mẹ nghi can.

Nghi can đã bị buộc tội tàng trữ và công bố những hình ảnh dâm nhi và sẽ phải ra hầu tòa trong những ngày sắp tới.