Một thị trấn có 5,500 dân và đang có thêm 250 công việc mới.

Sioux Lookout, Ontario: Thị trấn Sioux Look là một thị trấn nhỏ với dân số khoảng 5,500 người, nằm ở trong tỉnh bang Ontario, gần ranh giới tỉnh bang Manitoba, mà khoảng cách từ thị trấn này đến thành phố Thunder Bay là khoảng 5 giờ lái xe.

Thị trấn Sioux Look nằm ở một nơi đìu hiu hút gió, và “đi dăm phút đã về chốn cũ”, nhưng lại là nơi có nhiều công ăn việc làm, so với tỷ lệ dân cư.

Theo cơ quan nhân lực ở thị trấn thì hiện nay có khoảng 250 công ăn việc làm cần người, bao gồm từ việc làm lao động cho đến công việc của một giám đốc quản trị công ty.

Theo bà Roxanne Hammond, giám đốc của cơ quan nhân lực the Sioux-Hudson Employment Services thì thị trấn này có nhiều công việc mà không kiếm đủ người trong thị trấn, cho nên cần thêm người từ các nơi khác.

Bà Hammond cũng nói là nếu bạn muốn có việc làm thì hãy đến thị trấn Sioux Look.

Tuy nhiên một trong những khó khăn cho những người phương xa đến thị trấn này tìm việc là nơi này không có đủ nhà cửa cho những người mới đến.

Nhiều người mới đến gồm cả bác sĩ, y tá.. đã phải tạm ở trong những motel một thời gian, trước khi người ta có thể xây cất thêm được những nhà cũng như những chúng cư mới