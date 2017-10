Một thành viên băng đảng Red Scorpion bị bắn chết ở Kamloops

Cảnh sát RCMP khu vực Kamloops, B.C. cho biết Konaam Shirzad (34 tuổi), một thành viên sáng lập của băng đảng The Red Scorpion, đã bị bắn chết lúc khoảng 7 giờ 20 tối trên Hudson’s Bay Trail ở Kamloops, B.C. hôm thứ Năm 21-9 trong một vụ thanh toán.

Cảnh sát nói một thành viên nam 28 tuổi khác nữa bị những thương tích không đe dọa đến tính mạng đã được đưa tới bệnh viện. Phát ngôn viên Kamloops RCMP, Staff Sgt. Simon Pillay, tiết lộ cảnh sát đều biết cả hai thanh niên này. Konaam Shirzad và các đồng đảng của anh ta đã đóng một vai trò quan trọng trong các hoạt động mua bán ma túy ở địa phương, và cảnh sát đã có nhiều cuộc điều tra thành công vào nhóm này, ông Pillay khẳng định.

Các nhà điều tra nói họ cũng đã phát hiện một chiếc xe đang cháy ở trên đường Whiteshield Crescent không bao lâu sau vụ thanh toán, nhưng không thể khẳng định liệu chiếc xe bị cháy đó có liên quan đến vụ giết người này hay không.

Băng đảng The Red Scorpion được thành lập vào khoảng năm 2000 bởi một nhóm gangster đang thụ án tại một trung tâm giam giữ các thanh niên phạm pháp. Trong phiên tòa xét xử vụ 6 thành viên băng đảng khác bị sát hại trong một tòa chúng cư ở Surrey (Surrey Six Trial) ngày 19-10-2007 làm chấn động cả vùng Metro Vancouver, Shirzad đã được nhận diện là một trong những thành viên sáng lập của The Red Scorpions. Các hồ sơ của tòa án tỉnh bang B.C. cho thấy kể từ đó anh ta đã đối mặt với hàng chục truy tố hình tội. Nhiều năm sau này, sau một loạt các tội ác gây ra ở Abbotsford, băng The Bacon Brothers – gồm các tên Jonathan, Jarrod, và Jamie – đã gia nhập The Red Scorpions. Băng The Bacon Brothers cuối cùng đã chiếm lĩnh The Red Scorpions, băng đảng đã cạnh tranh với các băng Hells Angels và United Nations. Jonathan Bacon, tên lớn tuổi nhất, đã bị bắn chết ở Kelowna năm 2011.

Các nhà điều tra nói hãy còn quá sớm để khẳng định liệu việc bắn chết Shirzad có phải là để trả thù, hay liệu nó có sẽ mở đầu cho nhiều bạo lực hơn nữa giữa các băng đảng đối thủ ở B.C. hay không.

Cảnh sát RCMP đang kêu gọi ai có thông tin gì về vụ giết chết Konaam Shirzad, hay về chiếc xe bị cháy hãy gọi cho họ theo số điện thoại 250-828-3000, hoặc gọi ẩn danh cho CrimeStoppers.