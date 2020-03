Một thanh niên ở Metro Vancouver sáng chế công cụ theo dõi thông tin về COVID-19

Curtis Kim, một sinh viên vừa tốt nghiệp Học viện Kỹ thuật British Columbia (Institute of Technology, viết tắt BCIT), cho biết anh đã phát triển được một công cụ mạng khi anh đang chuẩn bị phỏng vấn xin việc làm. Công cụ này giúp người dùng có thể theo dõi thông tin về COVID-19 dễ dàng và đầy đủ theo từng tỉnh bang Canada và từng mỗi quốc gia trên thế giới.

Curtis Kim, cư dân thành phố Coquitlam, cho biết anh bắt đầu phát triển công cụ trực tuyến sau khi anh tốt nghiệp chương trình điện toán đám mây trong trường công nghệ hệ thống máy tính của BCIT.

Kim nói kể từ khi COVID-19 này xuất hiện, anh nghĩ nó sẽ là một vấn đề lớn trên toàn thế giới nên anh đã tiếp tục tìm kiếm qua Google với từ khóa mới nhất. Có bao nhiêu người bị nhiễm bệnh? Kim cho biết anh đã lập trình công cụ web để tự động thu thập thông tin từ các cơ quan y tế công cộng của chính phủ như Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh BC/CDC, Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hoa Kỳ US/CDC và Tổ chức Y tế Thế giới WHO.

Kim nói nhưng dữ liệu mới nhất khó tự động hóa vì sự chậm trễ trong báo cáo. Vì vậy, Kim đối chiếu các dữ liệu mới và truy cập bằng thủ công trong suốt cả ngày để cập nhật trang mạng. Kim cho biết anh cố gắng cập nhật nó bốn lần một ngày: sáng, chiều, tối, và nửa đêm. Trang mạng này cũng liệt kê các số liên lạc quan trọng và cung cấp một lựa chọn các tin tức mới nhất về virus.

Kim cùng cha mẹ và anh chị em sống đến Canada và cư ngụ ở Coquitlam khoảng ba năm trước, quê quán ở thành phố Chuncheon tỉnh Gangwon-do, Hàn Quốc.

Hàn Quốc được xác nhận có số lượng người bị lây nhiễm COVID-19 nhiều đứng hạng thứ hai trên thế giới. Do đó, Kim nói hầu hết họ đang hoảng sợ. Kim thường liên lạc với các bạn cũ trong nước, một số người hiện đang thi hành quân dịch (nghĩa vụ quân sự) bắt buộc và họ được huy động để khử trùng các nơi công cộng, xây dựng các cơ sở cho người bệnh.

Sau mỗi lần liên lạc, Kim và các bạn hay chào tạm biệt bằng câu dặn dò “Take care of yourself” vì Kim nói với tốc lây lan nhanh chóng của COVID-19, không ai lường trước được mức độ trầm trọng của dịch bệnh này.

Đối với Kim, tạo ra công cụ theo dõi virus là điều ít nhất mà anh có thể làm để giúp đỡ mọi người.