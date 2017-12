Một thẩm phán gốc Calgary được đề cử vào Tối cao Pháp viện Canada

Hôm thứ Tư 29-11, Thủ tướng Justin Trudeau đã tiến cử một thẩm phán và cũng là tác giả, kiêm một nhà học thuật gốc Alberta, bà Sheilah Martin, vào Tối cao Pháp viện Canada. Bà Martin được xem là rất có thể sẽ thay thế đương kim Chánh án Beverley McLachlin, người sẽ về hưu vào ngày 15-12 tới.

Bà Martin lần đầu tiên được bổ nhiệm làm thẩm phán vào năm 2005. Bà phục vụ trong Court of Queen’s Bench of Alberta ở Calgary cho đến tháng 6-2016 lúc được bổ nhiệm làm một thẩm phán của tòa phúc thẩm Alberta, Northwest Territories và Nunavut. Từ năm 2009, bà cũng phục vụ trong vai trò phó thẩm phán cho tòa án tối cao Yukon.

Theo một tin tức loan tải cho báo chí từ văn phòng thủ tướng, thì bà đã từng nhận nhiều giải thưởng, trong đó có giải phục vụ xuất sắc trong ngành luật pháp (Distinguished Service Award for Legal Scholarship), chứng chỉ xác nhận công trạng (Certificate of Merit) của hội luật gia Alberta, và phần thưởng vì sự tiến bộ của phụ nữ (Advancement of Women Award) của tổ chức YWCA. Thủ tướng Trudeau đã hết lời khen ngợi những thành tựu này của bà.

“Thẩm phán Sheilah Martin là người có bề dày kinh nghiệm, một một luật gia xuất sắc, với kinh nghiệm trải dài khắp đất nước, gồm cả vùng lãnh thổ phía bắc. Tôi tin tưởng bà sẽ có một tiếng nói lớn trong tối cao pháp viện Canada”, Thủ tướng Trudeau phát biểu như vậy.

Quyết định tiến cử thẩm phán gốc Calgary của thủ tướng Trudeau đã giữ nguyên thành phần giới tính của tối cao pháp viện gồm 9 thành viên, nay sẽ có 4 nữ và 5 nam. Trước đó, nhiều người cứ hy vọng rằng sẽ có một nhân vật bản địa được tiến cử. Tuy nhiên, khi được hỏi tại sao điều này lại không xảy ra, Tổng trưởng Tư pháp Jody Wilson-Raybould biện hộ đó là một tiến trình đề cử “cởi mở, minh bạch” với những tiêu chuẩn rõ ràng về “công trạng, khả năng song ngữ (Anh – Pháp), và sự đa dạng”.

Sinh ra và lớn lên ở Montreal, bà Martin nghiên cứu common law (thông luật) và civil law (dân luật) tại đại học McGill. Bà dành phần nhiều cuộc đời mình cho dạy học, và là một giáo sư kiêm khoa trưởng khoa luật, đại học Calgary.

Thủ tướng Trudeau chưa nêu tên tân chánh án. Theo văn phòng thủ tướng, việc bổ nhiệm chính thức sẽ được đưa ra vào giữa tháng 12. Trong ngày thứ Hai 4-12, ủy ban tư pháp hạ viện tổ chức một buổi điều trần đặc biệt để tổng trưởng tư pháp Jody Wilson-Raybould giải thích tiến trình đề cử, và cung cấp các lý do tại sao bà Martin lại được đề cử. Trong một cuộc họp khác diễn ra trong ngày hôm sau thứ Ba 5-12 dưới sự điều tiết của một giáo sư luật, các dân biểu và thượng nghị sĩ liên bang trong hai ủy ban tư pháp hạ và thượng nghị viện có cơ hội đặt các câu hỏi với bà Martin.

Quyết định đề cử bà Sheilah Martin đã làm mất lòng Liên hiệp các First Nations. Người đứng đầu liên hiệp này, ông Perry Bellegarde, bày tỏ sự thất vọng khi người được đề cử không phải là người bản địa. Tuy nhiên, ông vẫn mong đợi sẽ có nhiều luật sư gốc First Nations hơn sẽ được tiến cử vào các chức vụ tư pháp, cũng như sẽ có nhiều sự đề bạt hơn lên các cấp bậc cao hơn những luật sư đã và đang phục vụ trong các tòa án cấp tỉnh.

Thủ lãnh đảng Tân Dân Chủ NDP, Jagmeet Singh, khẳng định về nguyên tắc đảng ông ủng hộ yêu cầu song ngữ, nhưng theo ông nên có một sự “xem xét đặc biệt” đối với các ứng viên bản địa. Đảng Bảo thủ ngược lại nói chung có vẻ đã ủng hộ bà Martin.