Một tay nữ xì phé nhà nghề, bị bạo hành tình dục bị giết và bị đốt xác.

West Lake Township, Michigan: Trong hôm thứ ba ngày 18 tháng 8, các cơ quan an ninh ở tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ đã bắt giữ một nghi can, mà người này can tội đã bạo hành tình dục, sau đó giết người và đốt xác nạn nhân phi tang.

Nạn nhân là cô Susie Zhao, 33 tuổi, một tay nữ xì phé nhà nghề.

Cô Zhao từng sinh sống và hành nghề chơi xì phé ở thành phố Los Angeles.

Nhưng gần đây, cô Zhao trở lại Detroit sống với bà mẹ, và Detroit cũng là nơi cô này sống trong thời còn đi học.

Trong những ngày đầu tháng 7, cô này mất tích và ngày 13 tháng 7, người ta tìm thấy xác của cô Zhao, bị trói, và bị đốt xác.

Các cuộc điều tra đã giúp bắt được nghi can là Jeffrey Morris, năm nay 60 tuổi, là một người vừa mới ra tù về tội bạo hành tình dục.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Morris và nạn nhân Zhao đã gặp nhau ở một khách sạn trong thị trấn West Lake Township, cách thành phố Detroit khoảng 40 dặm về hướng tây bắc: người ta chưa rõ hai người quen nhau như thế nào?

Nghi can Morris đã bị buộc tội giết người ở trường hợp gia trọng cấp độ 1, dùng những dụng cụ lớn để bạo hành tình dục nạn nhân trước khi giết chết và đốt xác phi tang.