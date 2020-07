Một tay băng đảng gốc Việt, giết người ở nước Anh 14 năm trước, vừa bị án tù ở Việt Nam.

Hưng Yên: Trong phiên tòa diễn ra ở thành phố Hưng Yên hôm thứ ba ngày 14 tháng 7, bị cáo Tu Minh Lê, 47 tuổi , đã bị tuyên án 12 năm tù, về cái chết của một người Việt ở nước Anh vào năm 2006.

Nạn nhân là ông Trần Nguyễn, 44 tuổi, đến nước Anh bằng cách trốn trong một chiếc xe vận tải vào năm 2006, và ông ta đã được đưa đến chăm sóc một cơ sở trồng cần sa tại gia.

Hai tháng sau khi ông Trần Nguyễn làm việc trong cơ sở trồng cần sa này, thì một nhóm băng đảng khác đã đến bắt giữ những người coi sóc, và lấy đi một số lượng lớn cần sa.

Băng đảng trồng cần sa, đã nghĩ là ông Trần Nguyễn là tay trong của đám cướp, đã đến bắt ông Nguyễn này tra tấn đến bất tỉnh và sau đó họ lái xe, đưa nạn nhân đến vứt ở cửa một bệnh viện.

Ông Trần Nguyễn đã chết vì thương tích quá nặng.

Các cuộc điều tra của cơ quan an ninh đã xác định được 3 nghi can, nhưng tên chủ chốt là Tu Minh Lê, 47 tuổi đã trốn về Việt Nam.

Các nỗ lực giữa các cơ quan an ninh Anh và cơ quan an ninh Việt Nam sau cùng đã bắt được Nghi can Tu Minh Lê sau 14 năm trốn tránh.

Trong phiên tòa hôm thứ sáu ngày 10 tháng 7, nghi can Tu Minh Lê đã bị tòa án tỉnh Hưng Yên xử phạt 12 năm tù.