Một tay băng đảng gốc Việt bị bắt giữ

Stockton, California: Trong hôm thứ sáu ngày 24 tháng 4, cảnh sát thành phố Stockton, tiểu bang California đã bắt giữ hai nghi can về những tội danh liên quan đến băng đảng, ma túy và tàng trữ súng đạn bất hợp pháp.

Hai nghi can là Henry lin Nguyễn 35 tuổi và Steven Khoun, 30 tuổi đã có những liên quan đến băng đảng hành hung vào đầu tháng 4.

Nghi can Henry lin Nguyễn bị buộc những tội danh sử dụng vũ khí hành hung và có liên hệ đến băng đảng tội ác, mua bán ma túy.

Cảnh sát khám xét tư gia của hai nghi can và tìm thấy nhiều loại vũ khí và đạn dược đủ loại.