Một sinh viên Việt Nam bị đâm chết ở Phần Lan

Helsinki, Phần Lan:Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 3 tháng 11, một sinh viên Việt Nam du học ở Phần Lan đã bị đâm chết.

Theo bản tin của trường đại học the University of Applied Sciences of South East Findland (XAMK) thì cả hai người: một kẻ là nghi can và một người là nạn nhân của vụ giết người đều là sinh viên của trường đại học này.

Cảnh sát đã bắt giữ một nghi can 20 tuổi, người đã dùng dao đâm chết 1 sinh viên gốc Việt 22 tuổi, sinh viên năm thứ ba của trường đại học XAMK.

Cảnh sát chưa tiết lộ danh tính cũng như quốc tịch của nghi can giết người .