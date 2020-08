Một sinh viên Việt, du học ở Canada, bị bạo hành đến thương tích.

Peterborough, Ontario: Trong tháng hai năm nay 2020, trước thời có đại dịch, một sinh viên Việt Nam du học ở thành phố Peterborough, tỉnh bang Ontario, bị lẻ lạ mặt bạo hành đến thương tích, đến nay vẫn còn những nỗi ám ảnh sợ hãi vì bị bạo hành không duyên cớ.

Trong cuộc phỏng vấn của các phóng viên báo chí hôm thứ ba ngày 28 tháng 7, anh Đặng Nguyễn, sinh viên của trường cao đẳng Fleming trong thành phố cho biết anh ta bị đâm đến thương tích từ một kẻ lạ mặt, khi anh ta đi bộ trên con đường hẻm đàng sau tiệm Home Hardware trên đường Simcoe Street trong trung tâm thành phố, vào lúc 10 giờ sáng ngày 8 tháng 2, thì gặp nghi can Dillon Cowen, 23 tuổi đi tới.

Tên này đã dùng dao xông tới đâm anh Đặng nhiều nhát : một vào bụng và một nhát vào cổ. Nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cứu cấp.

Anh Đặng cũng nói với các phóng viên báo chí là cho đến bây giờ anh vẫn có những cơn mộng dữ về vụ bạo hành, và anh ta không quên được.

Nghi can Cowen đã bị bắt giữ và bị buộc tội mưu toan giết người.

Khi vụ bạo hành diễn tra, nghi can Cowen đang bị buộc hai vụ mưu toan giết người khác, và đang được tự do tạm vì đóng tiền bail.

Anh Đặng hiện đã tốt nghiệp trường cao đẳng Fleming về môn computer technician và đang đi tìm việc. Như thế anh ta đã được ở lại Canada mà không phải quay về Việt Nam sau khi học xong?