Một sinh viên du học Úc, trở thành đại gia trồng cần sa bất hợp pháp

Perth, Úc Đại Lợi: Trong phiên tòa diễn ra vào ngày 24 tháng 9, thẩm phán Michael Gething của tòa án khu vực Western Australia đã tuyên phạt nghi can Ngoc Tuyen Nguyễn, 28 tuổi, bản án 5 năm tù về tội trồng cần sa bất hợp pháp và ăn cắp điện.

Nghi can Ngoc Tuyen Nguyễn đến Úc năm 2007, để học Anh văn, nhưng sau đó đã ở lại Úc bất hợp pháp và hành nghề trồng cần sa lậu.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Nguyễn và một đồng bọn đã mướn 6 căn nhà trong thành phố Perth, để biến những căn nhà mướn này thành nơi trồng cần sa.

Nghi can này đã câu điện bất hợp pháp để trồng cần sa và số tiền điện bị ăn cắp lên đến 151 ngàn Úc kim.

Trong năm ngoái, cảnh sát đã khám phá bắt giữ nghi can, tịch thu 569 cây cần sa trồng trong 6 căn nhà và số cần sa này trị giá 750 ngàn Úc kim.