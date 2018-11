Một phụ nữ Việt bị buộc tội gài kim trong những trái dâu

Queensland, Úc Đại Lợi: Nghi can Trịnh Út Mỹ , 50 tuổi, là người giám sát việc hái dâu ở nông trại Berrylicious/Berry Obsession ở Caboolture trong vùng Queensland, Úc Đại Lợi.

Theo bản cáo trạng thì nghi can Trịnh đã lén bỏ kim vào những trái dâu, bán ra cho công chúng, và đã gây một chao đảo trên thị trường bán dâu ở Úc: các nông trại phải đổ đi hàng ngàn tấn dâu, vì không có người mua.

Cũng theo bản cáo trạng thì nghi can Trịnh đã bỏ kim vào dâu vì tư thù, và muốn cho nông trại trồng dâu phải sập tiệm.

Nghi can Trịnh Út Mỹ là một người Việt tỵ nạn, đến Úc trong những thập kỷ trước.

Nghi can Trịnh Út Mỹ đã không được tại ngoại hầu tra, và nếu bị xác nhận tội trạng, có thể bị án 10 năm tù.