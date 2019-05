Một phụ nữ người Canada được chọn trong số 250 ngàn người, được 3 tháng nghỉ hè miễn phí

Toronto: Trong số trên 250 ngàn người nộp đơn, một phụ nữ ở thành phố Toronto là một trong 5 người may mắn được chọn, và sẽ đến ở tại một làng ở nước Ý Đại Lợi, trong suốt 3 tháng hè sắp đến và mọi chi phí ăn ở đều có người lo cho.

Bà Helena Weren, 45 tuổi ở thành phố Toronto là một trong 5 người may mắn sẽ đến sống 3 tháng hè tại làng Grottole, nước Ý.

Khoảng 280 ngàn người nộp đơn xin từ khắp mọi nơi trên thế giới như Hoa Kỳ, Á Căn Đình, Mễ Tây Cơ, Ấn Độ…

Ngôi làng Grottole ở Ý đã được Liên Hiệp Quốc công nhận là một di sản thế giới, a UNESCO World Heritage Site, có dân cư ngày càng thưa thớt: hiện nay dân số trong làng chỉ còn 300 người và có trên 600 căn nhà bỏ trống không người ở.

5 người may mắn đến ngôi làng này, sẽ được học tiếng Ý, học cách trồng trọt, học cách nuôi ong, học làm nghề nông và học cách nấu ăn theo kiểu Ý.

Sau đó họ sẽ là những hướng dẫn viên cho những du khách đến thăm làng.

Bốn người may mắn khác là Pablo Colangelo, 36 tuổi một kỹ sư điện toán ở xứ Á Căn Đình, Anne Tachado, 24 tuổi, một nhiếp ảnh gia người Phi Luật Tân sinh sống ở thành phố Melbourne, Úc Đại Lợi, ông Remo Sciubba, 62 tuổi một người Tô Cách Lan và ông Darrell Pistone, 61 tuổi, nguyên là một lính cứu hỏa ở thành phố New York.

