Một phụ nữ gốc Việt có thể đã bị bắn chết và bị bỏ xác trong thùng xe hơi?

New Orleans East: Theo những tin tức loan báo thì vào chiều hôm thứ sáu 13 tháng 3, cảnh sát thành phố New Orleans đã tìm thấy tử thi một phụ nữ Á Đông, bị bắn chết và xác bỏ vào thùng sau của chiếc xe hơi hiệu Toyota Camry mầu bạc tại khu vực New Orleans East, gần đường Robin Hood và Will Stutley Drives. Nạn nhân bị bắn một phát đạn

Theo cảnh sát viên Juan Barnes của sở cảnh sát thành phố thì các thám tử đang mở cuộc điều tra và có thể đây là người phụ nữ vừa bị mất tích vào trưa hôm thứ sáu? Tuy nhiên cũng theo cảnh sát viên Barnes thì họ còn chờ những kết quả giảo nghiệm tử thi trước khi xác định.

Được biết trước đó vào buổi trưa hôm thứ sáu, có người đã đến loan báo với sở cảnh sát thành phố là bà Hương Nguyễn, 42 tuổi, bị mất tích.

Lần cuối người ta trông thấy bà Hương Nguyễn là vào lúc 5 giờ chiều hôm thứ tư, khi bà này rời khỏi sở làm ở 8000 block of Crowder Boulevard.

Cũng theo các nhân chứng thì bà Hương đã để lại ví tiền, bóp,chìa khóa ở nhà, nhưng chiếc xe hơi Toyota Camry mầu bạc thì không thấy.

Tuy nhiên theo ông David Bernard, xướng ngôn viên của đài truyền hình WVUE-TV thì qua những thâu thập tin tức từ thân nhân và bạn bè của người phụ nữ này, thì bà Hương Nguyễn đã bị bắn chết!

Nguyên nhân của vụ giết người này đang trong vòng điều tra.