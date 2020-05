Một phụ nữ được thông báo mình đã chết mấy tháng trước

Cụ bà Wilma Williams, 80 tuổi, cư dân Victoria sáng thứ Hai tuần rồi thức dậy, đọc email mà giật mình: Sở Thuế Vụ Canada (CRA) nói bà đã chết mấy tháng rồi. Thư điện tử của CRA gởi đến địa chỉ email của cụ bà nhưng đề là “To the estate of the late Wilma Williams” (gởi người quản trị tài sản của bà Wilma Williams đã qua đời).

Bà cụ còn khỏe mạnh bèn gọi điện thoại cho Sở Thuế, bị bảo chờ dài cổ mấy tiếng đồng hồ vì đường dây bận. Sau cùng Sở Thuế bảo là họ nhận được thông tin từ Sở Hưu trí. Vậy là bà Williams lại gọi và lại chờ, để rồi được bảo lý do là vì nhà quàn báo cáo tên người chết như vậy.

Do đó, Kế hoạch Hưu trí Canada và các khoản thanh toán An ninh Tuổi già của bà đã bị ngưng. Do không để ý theo dõi tài khoản trương mục ngân hàng, mấy tháng không được trả tiền hưu và tiền già mà bà không hay.

Vì đâu có sự nhầm lẫn này? Con gái của bà Williams dọ hỏi điều tra thì biết rằng có một người khác trùng tên trùng họ với bà, nhưng khác chữ lót, chết ở nhà quàn đó hồi Tháng 9 năm ngoái. Hai người có ngày sinh và số thẻ bảo hiểm khác nhau, vậy mà vẫn bị nhầm.

Bà Williams nói bà là người cứng cỏi nên không hề chi, gặp người nào mềm yếu nghe tin này dám ngã quỵ lắm.

CRA cho biết có 319 trường hợp báo cáo nhầm lẫn người chết xảy ra trong khoảng thời gian hai năm, từ ngày 1 tháng 1 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2017. Như vậy là đã có một sự cải thiện lớn so với giai đoạn hai năm trước, trong đó 524 người chết bị báo cáo nhầm do nhân viên chính phủ mắc lỗi khi nhập dữ liệu và do công việc tràn ngập quá nhiều. Họ sẽ sớm điều chỉnh hồ sơ trả tiền hưu và tiền già đầy đủ cho bà. Bà Williams nói may là bà không thiếu thốn về tiền bạc.

P.H