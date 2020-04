Một phụ nữ bị khởi tố về hành vi ‘lật đổ chính quyền nhân dân’

Theo RFA, cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang vừa thông báo quyết định bắt giam, khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Kim Phượng, 53 tuổi, để điều tra về hành vi “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.

Bà Phượng bị cáo buộc tham gia vào tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời”, có trụ sở tại Mỹ, của ông Đào Minh Quân.

Thông báo cho biết thêm trong buổi khám xét khẩn cấp nơi ở của bà Phượng, lực lượng công an đã thu giữ 5 lá cờ 3 sọc của Việt Nam Cộng Hòa cùng với các “tài liệu, vật chứng khác có liên quan”.

Việt Nam liệt tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời” vào nhóm các tổ chức “khủng bố”. Thời gian qua, nhiều người được cho là thành viên của tổ chức này đã bị chính quyền Việt Nam bắt giam và đưa ra xét xử về tội “Hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Một người trong số 12 thành viên đã bị bắt giam của tổ chức này đã bị kết án 14 năm tù vào năm ngoái tại tỉnh Khánh Hòa.

Hiện tổ chức “Chính phủ Quốc gia Việt Nam Lâm thời” chưa lên tiếng về trường hợp của bà Phượng. Tuy nhiên, trang web của tổ chức này vẫn còn đăng phiếu “Trưng cầu dân ý” về việc ủng hộ ông Đào Minh Quân làm Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, giải thể Đảng Cộng sản tại Việt Nam và ngăn chặn Trung Quốc xâm lược.