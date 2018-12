Một phụ nữ 35 tuổi chết vì nhiễm trùng

Hamilton, Ontario: Theo những tin tức vừa loan báo thì một phụ nữ 35 tuổi, bất ngờ chết vì nhiễm trùng , sau khi bị bệnh cúm.

Bà Jessica Martin đã được đưa vào bệnh viện thành phố Hamilton vì bị bệnh cúm nặng.

Các nhân viên y tế đã cho bà này uống thuốc trụ sinh cũng như truyền nước biển, nhưng bệnh tình ngày một trầm trọng và bệnh nhân đã chết chỉ sau có vài giờ được đưa vào bệnh viện.

Sau những giải phẩu tử thi, các bác sĩ mới khám phá ra là bà này bị nhiễm vi trùng Haemophilus (Hi), một loại vi trùng gây những triệu chứng như bệnh cúm.

Bà Martin tốt nghiệp tại trường đại học McMaster và hiện làm việc tại một nhà hàng trong thành phố.

Thân nhân của bà này đã kinh hoàng khi biết tin bà này qua đời.

Theo các bác sĩ loại vi trùng Hi có thể truyền từ người này qua người khác qua đường hô hấp, và gây những nhiễm trùng ở mũi và cổ họng.

Khi loại vi trùng Hi này vào được máu, thì chúng có thể gây những nguy cơ chết người như bệnh meningitis.

Loại vi trùng Hi khiến bệnh nhân nhức đầu khủng khiếp, cổ cứng và đau lưng.