Một phó đề đốc người Mỹ gốc Việt đầu tiên trong hải quân Hoa Kỳ

Hoa Thịnh Đốn: Trong một buổi lễ diễn ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn trong hôm thứ sáu ngày 11 tháng 10, đại tá hải quân Huấn Nguyễn được vinh thăng phó đề đốc (rear admiral), và là một phó đề đốc người Việt đầu tiên của hải quân Mỹ.

Phó đề đốc Huấn năm nay 60 tuổi, sẽ được bổ nhiệm là tư lệnh phó cơ quan cyber Engineering at the Naval Sea Systems Command (NAVSEA) ở hải quân công xưởng Washington.

Trong cuộc chiến tết Mậu Thân năm 1968, việt cộng đã tràn vào và đã giết chết toàn gia đình phó đề đốc Huấn, gồm bố là một trung tá thiết giáp, mẹ và 5 anh chị em.

Phó đề đốc Huấn lúc đó mới có 9 tuổi, bị việt cộng bắn bị thương nhưng may mắn thoát chết.

Tháng tư năm 1975, phó đề đốc Huấn theo gia đình một ông chú bỏ nước đi tìm tự do.

Ông tốt nghiệp kỹ sư điện trường đại học Oklahoma State, và cao học kỹ sư ở trường Southern Methodist ( Purdue University), trước khi gia nhập hải quân Hoa Kỳ.