Một ông đạo Hồi giáo lấy vợ hai tuần rồi mới biết vợ là ..đàn ông

Uganda: theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 17 tháng giêng, một ông đạo Hồi đã bị tạm ngưng chức vụ, sau khi người ta biết là người vợ mới cưới của ông đạo này là một người đàn ông.

Ông đạo Sheikh Mohammed Mutumba, 27 tuổi lấy vợ được hai tuần, mà bà vợ khi đi ngủ nhất định không cởi quần áo và cho ông đạo biết là “bà ta” đang có.. kinh nguyệt.

Vụ gái giả trai chỉ lở vỡ khi người hàng xóm của nhà ông đạo Mutumba bị trộm lấy mất chiếc máy ti vi.

Cảnh sát điều tra tìm ra thủ phạm là bà vợ mới cưới của ông đạo, và khi xét người của nghi can thì các nhân viên an ninh mới biết đó là một người đàn ông.

Một nữ cảnh sát đã lục soát nghi can vì tưởng là đàn bà, nhưng sau đó mới biết là một người đàn ông!

Ông chồng và những người thân thích của họ hàng nhà chồng đã không ngờ, vì hầu như suốt ngày, nghi can này đều đeo khăn hijab trùm kín mặt.

Một người khác làm việc ở đền thờ Hồi giáo cho biết là nghi can này có giọng nói nhỏ nhẹ và có tướng đi như đàn bà.

Nghi can tên thật là Richard Tumushable và anh ta thú nhận việc giả dạng làm đàn bà, lấy ông đạo, với mục đích là ăn cắp tiền bạc của ông đạo này.