MỘT NỬA CỦA ADOLF HITLER

Nguyễn Thơ Sinh

Tháng sáu. Tháng của người đồng tính ở Mỹ, ở Canada. Điều này càng ngày càng trở nên quen thuộc. Lần này chúng ta nói đến lịch sử hàng ngàn người đồng tính bị hành quyết thời Đức Quốc xã, trong đó ảnh hưởng của Adolf Hitler ai cũng rõ.

Thảng hoặc những câu chuyện lịch sử được phơi bày trước ánh sáng, những gì được biết trước đó bỗng thay đổi khiến người khác sốc. Hóa ra lịch sử bị bóp méo. Tài liệu tìm được rồi công bố, để lại những giai thoại khiến người đời suy gẫm, nhiều hơn khả năng chúng trả lại sự trong sạch cho công luận. Thế mới biết lịch sử sai lệch, một khi được khôi phục chẳng thay đổi được gì nhiều bởi phiên bản đầu tiên (do kẻ thắng cuộc viết) ăn rễ quá sâu vào lòng người đương thời.

Và nếu như ai đó nói: Adolf Hitler là người đồng tính, liệu bạn có lắc đầu, chau mày? Phản ứng tự nhiên: Không thể được. Bởi ông, một giai thoại, một nhà độc tài khét tiếng với những câu chuyện không thể phai nhòa trong lịch sử nhân loại. Vâng. Làm sao Adolf Hitler có thể đồng tính. Không. Một trăm lần không. Một ngàn lần không. Một tỷ lần không… Ức tỷ cũng không… Không thể nào chuyện đó xảy ra được.

Không luận tính hư thực và tại sao mãi đến năm 2011 bí mật này mới được nhắc đến trong một cuốn sách có tên Hitler’s Secret: The Double Life of a Dictator. Trong đó nhiều chứng cứ cho thấy Adolf Hitler là người đồng tính. Ít nhất, dựa theo những chi tiết trong sách, ông là người từng quan hệ tình cảm với nhiều đàn ông khác. Và như thế, theo định nghĩa, ông là người đồng tính, hoặc ít nhất ông có xu hướng tính dục lưỡng phái (bisexual).

Hẳn nhiên với độc giả bận rộn đầu óc, mải mê công việc; những giai thoại thâm cung bí sử của mấy nhân vật chính trị quan trọng chỉ bàn trong lúc trà dư tửu hậu. Còn thói quen dị ứng trước những phạm trù liên hệ đến người đồng tính (khá dễ hiểu) hiếm khi được nhắc đến. Tỷ như người ta có thể nói về chuyện hậu cung của Mao Trạch Đông, của Lenin, Joseph Stalin, của Kim Nhật Thành… Nhưng nói đến chuyện Adolf Hitler đồng tính (rất có thể) sẽ khựng lại. Hoặc người ta có thể thoải mái thao thao bất tuyệt về Nam Cao, về Tô Hoài, về Nguyễn Bính trong bối cảnh văn học nghệ thuật, nhưng đụng đến “tình trai” của ông hoàng thơ tình Xuân Diệu họ sẽ lảng tránh; tuồng như trò chuyện về đời sống tình cảm luyến ái của ông sẽ automatic dẫn đến những đánh giá ngộ nhận sai lệch không cần thiết!

Không khó hiểu. Đồng tính xưa nay là đề tài kỵ húy. Không ai dám nói tốt cho nó, cần thiết họ sẽ lảng tránh, xa lánh, coi nó như một thứ tai ương đem lại những hiểm họa bất ưng nào đó. Vâng. Vẫn biết cơm anh anh ăn, cơm tôi tôi ăn, chuyện phòng the ân ái riêng tư trái với tự nhiên tránh được thì cứ tránh.

Cuối cùng là não thức lo lắng ám ảnh. Một cá nhân chỉ cần không đủ mạnh mẽ nam nhi đại trượng phu thôi đã đủ ngại. Nên họ phải khắc phục. Phải làm điều gì đó thật nhanh để thoát khỏi tình trạng bất lợi này. Cứ thế, đàn ông phải mạnh mẽ, phải kiên cường, phải đào hoa, lắm người tình, đầy những giai thoại chinh phục, hoặc chí ít là người đàng hoàng, có mái ấm gia đình, yên bề gia thất, con ngoan, vợ đẹp…

Đó là người Việt mình, chuyện đồng tính rất tế nhị, không nhắc đến không có nghĩa yêu hoặc ghét. Còn nước ngoài, đọc báo, xem tin gần đây đời sống đồng tính thực sự bị chính trị hóa. Nó không còn là chuyện cơm anh anh ăn, cơm tôi tôi ăn nữa, mà nó là chuyện tranh cãi giữa các trào lưu tư tưởng. Phe bảo thủ thì ngứa mắt, ghét nó. Bên cấp tiến thì coi đó là nhân quyền, là giá trị nhân phẩm và bình đẳng. Cứ thế, giằng co mãi, song thực tế mấy ai quan tâm đến đời sống mỗi ngày của người đồng tính? Hay chỉ là khư khư quan tâm đến những giá trị tư tưởng ý thức hệ, cuối cùng trở thành những đấu đá tư tưởng thay vì tìm giải pháp thực tiễn giúp các công dân đồng tính một cách hiệu quả nhất.

Với bạn đọc Việt, cái tên Adolf Hitler rất nổi tiếng. Người ta nhắc đến ông như một nhân vật lịch sử khát máu khét tiếng thời Thế chiến II. Nay nói về một Adolf Hitler trong bối cảnh người đồng tính, không biết thái độ của bạn đọc Việt có “dễ nói chuyện” hơn không? Hay vẫn là thái độ an toàn cơm anh anh ăn, cơm tôi tôi ăn, tảng lờ đi cho yên chuyện, khỏi rách việc.

Thực ra Adolf Hitler đồng tính, lưỡng tính, hay quan hệ trai gái bình thường chẳng ăn nhập đến bao tử, song nó ảnh hưởng đến lịch sử đàn áp người đồng tính dưới trướng của ông. Ít nhất đây là một phần của lịch sử Thế chiến II. Theo nhà sử học Lothar Machtan, giảng dạy tại trường Đại học Bremen University, tác giả cuốn Hitler’s Secret: The Double Life of a Dictator được giới am tường Đức đánh giá cao, giả thiết Adolf Hitler đồng tính được coi là khá động trời. Tại sao? Phải chăng tác giả này muốn nổi tiếng? Hay đơn giản ông muốn thế giới hiểu rõ hơn về chân dung nhân vật lịch sử Adolf Hitler và sự đàn áp người đồng tính. Ít ra hàng ngàn nạn nhân thiệt mạng chứ đâu ít! Trách nhiệm của ông là hé lộ đôi chút về sự thật con người nhà độc tài Adolf Hitler.

Nhiều bạn đọc sẽ chau mày: Sao người đồng tính thời đó nhiều đến thế! Nhưng thôi, ta không bàn về tỷ lệ người đồng tính trong xã hội (lên đến 4.5% theo Gallup, 2018). Chỉ bàn về hiện tượng đồng tính thời đó đã bị chính trị hóa. Để rồi khi cần thiết, phục vụ cho các âm mưu tiện nghi, người ta sẽ gán cho nạn nhân tội danh homosexuals đáng sợ. Sau đó người ta có thể danh chính ngôn thuận đưa họ lên đoạn đầu đài, cụ thể ở đây là bãi bắn tập thể, là nhà kín xông khói ngạt (gas chambers) khủng khiếp!

Theo Lothar Machtan, Adolf Hitler giết người đồng tính với một lý do rất đơn giản: Tung hỏa mù và đánh lạc hướng với thế giới về xu hướng đồng tính của mình. Ông độc ác với họ nhằm trong sạch hóa tên tuổi bản thân. Ai cũng biết, trót xơi bả quyền lực, thân phận tính dục của ông tuyệt đối không thể tiết lộ. Ông không còn là ông nữa. Quyền lực đen của Quốc xã Đức đã lũng đoạn, làm chủ ông. Vô tình, tưởng là nắm quyền sinh sát trong tay, ông vẫn không thoát khỏi hấp lực tàn khốc của cuộc chơi, buộc phải chối bỏ sự thật để bảo vệ vị trí kẻ nắm quyền cao nhất trong guồng máy chính phủ khét tiếng phát-xít.

Từ những dẫn chứng trong sách, Lothar Machtan cho biết Adolf Hitler thẳng tay giết một số quan chức cao cấp để che đậy lý lịch tính dục bản thân. Ông ta sợ cảnh đêm dài lắm mộng. Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân. Với triết lý đó, như bao nhà độc tài khác, giết người diệt khẩu chẳng phải chiêu gì mới mẻ, nếu không nói đó là một trong những kế sách tàn bạo nhất. Nạn nhân đầu tiên của Adolf Hitler trong nhóm này có Ernst Röhm. Chỉ vì biết quá nhiều về đời tư của Adolf Hitler mà ông này phải chết. Có lẽ càng nguy hiểm hơn cho Ernst Röhm vì bản thân ông cũng là người đồng tính. Nên Adolf Hitler càng có thêm lý do để diệt trừ ông để tránh những hiểm họa sau này.

Ngoài ra từ các văn bản cũ, Lothar Machtan cho thấy năm 1915 Adolf Hitler từng có bạn trai, lúc đó ông còn là một anh lính trẻ chưa nổi tiếng. Cụ thể, một người lính tên Hans Mend đã ghi trong nhật ký mối quan hệ đó: At night, Hitler lay with Schmidl, his male whore. Cái tên Schmidl ở đây thuộc về một tân binh có tên Ernst Schmidt. Theo nhà sử học Lothar Machtan mối quan hệ “không dứt ra được” ấy kéo dài suốt 5 năm!

Trong hồ sơ cá nhân của mình, cấp trên đã lưỡng lự trong việc phong cấp cho Hilter chỉ vì những thông tin tình cảm trái khoáy này. Theo viên luật sư, đồng thời một học giả tên Erich Ebermeier lật lại hồ sơ binh nghiệp của Adolf Hitler cho biết ông bị gạt khỏi danh sách thăng cấp hạ sĩ quan (non-commissioned officer) chỉ vì các hoạt động đồng tính.

Ngoài ra, hồ sơ cảnh sát Munich sau Thế chiến I cung cấp một số thông tin quan trọng: Adolf Hitler từng chiêu mộ, lôi kéo nhiều thanh niên nấp dưới danh nghĩa hoạt động trong tư cách thành viên quốc xã Nâu (brown “fascist” activist). Ngày đó màu đỏ biểu tượng cho Cộng sản còn màu nâu biểu tượng cho Quốc xã. Hiển nhiên, theo sử gia Lothar Machtan các thanh niên này không được chiêu mộ hoàn toàn bởi mục tiêu xây dựng đội ngũ, song vì lý do tế nhị kín kẽ khác. Theo đó, một thanh niên 22 tuổi tên Joseph cho biết đã trải qua một đêm trắng với Adolf Hitler. Một thanh niên khác tên Michael, 18 tuổi, lúc ấy gia cảnh khó khăn đã chấp nhận về nhà Adolf Hitler. Một cậu bé khác tên Franz cho biết Hitler đã gạ gẫm: Cậu có muốn sống với tôi không (khi tự giới thiệu mình là Adolf Hitler).

Một vị tướng của Đức, Otto Von Lossow, ngày đó giữ riêng một số tư liệu quan trọng (trực thuộc sở cảnh sát) thuộc diện thâm cung bí sử tính dục của Adolf Hitler với mục đích phòng thân, bởi nếu bị Hitler làm khó ông ta sẽ có bùa hộ mạng chống đỡ. Số tư liệu này sau đó được Eugen Dollmann, một bạn thân của lãnh tụ cao cấp Đảng Quốc xã Heinrich Himmler đồng thời ông này còn là thông dịch viên cho Adolf Hitler công bố, tuy nhiên vì xuất bản tại Rome nên không mấy ai ở Đức chú ý đến.

Ngoài ra còn có một nhân vật khác, Rudolf Hess, một lãnh tụ Đảng Quốc xã được mọi người biết đến qua biệt danh “black Emma’, Rudolf Hess từng sống chung trong một trại giam với Adlof Hitler nhiều tháng trời tại nhà tù Landsberg.

Câu hỏi được đặt ra: Tại sao Quốc xã Đức giết hại nhiều nạn nhân đồng tính thời đó nhưng Adolf Hitler chẳng hề can thiệp? Hàng ngàn người thiệt mạng chứ đâu ít. Theo sử gia Lothar Machtan, Hitler không hề lên án xu hướng tính dục đồng tính, tuy nhiên ông ta cho phép Quốc xã Đức hành quyết họ chỉ vì ông ta muốn che đậy chân tướng xu hướng tính dục đồng tính của mình.

