Một nữ thị trưởng chuyển giới đầu tiên của Canada

Très-Saint-Redempteur , Quebec: Trong cuộc bầu cử thị chính vừa diễn ra hôm 5 tháng 11 tại tỉnh bang Quebec, thì ngoài việc bà Valérie Plant đắc cử thị trưởng thành phố Montreal, người nữ thị trưởng đầu tiên của thành phố Montreal, thì còn một tân nữ thị trưởng khác cũng gây rất nhiều chú ý: đó là bà Julie Lemieux.

Bà Julie Lemieux đắc cử thị trưởng thị trấn Très-Saint-Redempteur .

Thật ra đây là một ngôi làng không hơn không kém, vì dân số chỉ có dưới 1 ngàn người. Thị trấn Très-Saint-Redempteur nằm cách thành phố Montreal khoảng 80 câysố về hướng tây, trên đường đến thủ đô Ottawa.

Bà tân thị trưởng Julie Lemieux là một người thị trưởng chuyển giới ( transgender) đầu tiên của Canada.

Bà tân thị trưởng Lemieux năm nay 45 tuổi đã nói với các phóng viên đài CBC là có những chuyện mà người ta không thường thấy khi cư dân trong làng đã dồn phiếu cho bà là mp65t xã hội mở rộng tay đón nhận mọi người.

Mục tiêu chính của bà tân thị trưởng khi ra tranh cử là việc cho phép cư dân trong làng được nuôi gà sau vườn.

“I’m realizing people are able to see the difference between ideas, personality and being marginalized in our society,” said Lemieux.

Theo bà tân thị trưởng thì bà sinh ra là con trai, nhưng cảm thấy là đàn bà từ khi ba 26 hay 7 tuổi, cho đến khi bà 29 tuổi thì mới xin chuyển giống.

Nghề nghiệp cũ của bà tân thị trưởng là nghề đóng các tủ cho nhà bếp (cabinet maker