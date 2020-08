Một nữ sinh viên Trung quốc, du học ở Canada, bị bắt về tội đem vàng qua biên giới Mỹ

Amity, Maine: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 10 tháng 8, cảnh sát biên phòng Mỹ đã bắt giữ một phụ nữ Trung quốc can tội lén đem vàng từ Canada qua Hoa Kỳ.

Theo bản tin thì nghi can này tuy ở Toronto, nhưng đã không dùng các cửa khẩu có đông người qua lại như cửa khẩu qua cầu Đại Sứ nối liền giữa thành phố Detroit và Windsor ở tỉnh bang Ontario, mà đi mãi xuống tỉnh bang New Brunswick và qua cửa khẩu nhỏ ở thị trấn Amity, tiểu bang Maine, và tìm cách lén trốn qua biên giới.

Nghi can đã bị bắt giữ. Xét hành lý và các nhân viên an ninh đã tìm thấy những thỏi vàng nặng 14.25 ounce và trị giá 38 ngàn dollars. Nghi can này cũng mang theo trên 13,500 dollars tiền mặt.

Nghi can không được tiết lộ tên tuổi năm nay 36 tuổi khai là bà ta du học ở Canada và muốn qua Hoa Kỳ thăm bạn ở mãi thành phố San Francisco.