Một nữ nghị viên gốc Việt đầu tiên ở thành phố New Orleans.

New Orleans: Trong cuộc bầu cử lại hội đồng thành phố New Orleans hôm thứ bảy ngày 18 tháng 11, một nữ ứng viên gốc Việt đã đánh bại một nghị viên đương nhiệm, và trở thành một người Á Châu đầu tiên trong hội đồng thành phố New Orleans.

Bà Cyndi Nguyễn, giám đốc của tổ chức the Vietnamese Initiatives in Economic Training đã hạ nghị viên đương nhiệm James Gray, để trở thành nghị viên đại diện khu vực 9, khu vực có đông cư dân người Mỹ gốc Việt.

Ngăn ngừa tội ác và phát triển kinh tế là hai chủ đề cho các ứng cử viên khu vực 9 trong cuộc tranh cử kỳ này.