Một nữ doanh nhân điêu ngoa

Cô Nicole Meyer cần $150 triệu để xây kiến trúc One Journal Square -một cặp cao ốc với tổng cộng 1,476 apartments sang trọng tại Jersey City; công tác đặt viên đá đầu tiên được dự trù vào đầu năm tới -2018. Số vốn cô cần, có thể phải gọi là một ‘đống tiền’ to lớn.

Nhiều bà Việt Nam tảo tần chỉ cần $150,000 để mua một tiệm nail cũng đã thấy khó; không có đủ số vốn cần thiết, có bà đã phải cầm thế căn nhà gia đình bà đang sống cho ngân hàng. Nhưng cô Meyer chỉ cần vài tiếng đồng hồ để có $150,000,000.

Bí quyết gây vốn của cô là phương pháp OPM (other people money-dùng tiền bá tánh), và cái khéo của cô là vừa gây vốn, vừa giúp bố vợ của ông anh cô -tổng thống Donald Trump- giải quyết vấn đề di dân hợp pháp.

Anh ruột cô Meyer là ‘phò mã’ Jared Kushner, người đang ăn lương cố vấn Bạch Cung; và vì vai trò một viên chức cao cấp trong chính phủ, Jared phải rút tên ra khỏi Kushner Companies -một công ty địa ốc với số vốn $1.8 tỉ -tư sản của gia đình anh.

Tuy rút khỏi thương trường, để tránh những va chạm giữa quyền lợi và trách nhiệm, nhưng vai trò ‘ngồi cạnh tổng thống’ khiến cái tên Kushner trở thành một trị giá thương mại cho Kushner Companies, và tạo uy tín cho cô Meyer, nhũ danh Nicole Kushner, trong công tác tuyển mộ 300 di dân sẵn sàng đầu tư mỗi người nửa triệu bạc vào kiến trúc One Journal Square.

Cô bay sang Tầu, mướn ball room của Ritz-Carlton Hotel tại Bắc Kinh và phổ biến trên báo Tầu, đài truyền hình Tầu bản bố cáo tuyển di dân sang Mỹ theo tinh thần đạo luật EB-5, đạo luật cho phép những người ngoại quốc đầu tư đủ $500,000, có cơ hội di dân hợp pháp và sẽ trở thành công dân Hoa Kỳ.

Không cần lóc cóc gõ bàn toán Tầu, cô Meyer vẫn dễ dàng tìm ra là chỉ cần tuyển mộ 300 nhà di dân triệu phú là cô có thừa vốn để khởi công xây cất One Journal Square. Trong thông cáo mời họp, cô giới hạn số khách mời là 100 người; trên 4,000 người khác ghi tên vào waiting list.

Đứng trước 100 người Tầu đang vô cùng sẵn sàng đầu tư, cô giải thích với họ, Kushner Companies là một công ty phát triển địa ốc đang bành trướng công việc xây cất cao ốc loại sang, đắt tiền tại nhiều tiểu bang, rồi cô mời họ đầu tư vào đó, để có điều kiện thụ hưởng cái đặc quyền EB-5 visa program; chương trình này đòi hỏi người di dân phải đầu tư $1 triệu nếu muốn tự ý chọn địa phương đầu tư, hoặc nửa triệu, nếu đầu tư vào những địa phương đang bị nạn thất nghiệp trầm trọng trên lãnh thổ Hoa Kỳ, hầu tạo ra 10 công ăn việc làm cho những người không có job.

Cô phát ngôn viên Risa Heller của Kushner Companies từ chối không nhận xét về cuộc tuyển mộ di dân Trung Quốc sang Hoa Kỳ; nhiều phóng viên so sánh hoạt động ‘thương mại, chính trị’ của cô Nicole với cô Ivanka, ái nữ của tổng thống Trump; Ivanka có vài chục thương vụ với Trung Quốc.

Trước khi tuyên bố rời bỏ thương trường để giữ vai trò cố vấn cho ông bố vợ Donald Trump chính anh Jared Kushner cũng có nhiều liên hệ thương mại với Anbang Insurance Group, tổ chức thương mại được chính quyền Bắc Kinh tín nhiệm. Jared và đại diện công ty Anbang đã gặp nhau nhiều lần tại trụ sở Kushner Companies, 666 Fifth Avenue, Manhattan.

Luật sư Blake Roberts, cố vấn của anh Kushner, nói với truyền thông, “thân chủ tôi đã bán cổ phần của ông ta cho một công ty.”

Chương trình khai thác EB-5 program đã được Jared nghiên cứu từ trước khi tham chánh; truyền thông gọi EB-5 program là “U.S. citizenship for sale,” (tư cách công dân Hoa Kỳ bán sale)

Noah Bookbinder, giám đốc điều hành tổ chức Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (Hiệp Hội quan sát 2 góc cạnh trách nhiệm và đạo đức của viên chức cầm quyền.)

Quốc Hội Hoa Kỳ đang nghiên cứu hủy bỏ đạo luật nhiều sơ hở và đang bị lợi dụng đó; mỗi năm Hoa Kỳ ban hành 10,000 chiếu khán dạng EB-5, đa số người thụ hưởng là người Tầu.

Hãng thông tấn UPI loan tin Nicole Meyer đã vận động được $976.4 triệu cho hãng Kushner Companies, và nhận xét cô Meyer nhiều lần nhắc đến tên anh Jared Kushner, và vai trò quan trọng của anh trong ‘nội các’ Bạch Cung, tạo thôi thúc đầu tư, nhiều người còn ngần ngại.

Trong buổi vận động đầu tư tại Ritz-Carlton ballroom, Meyer nói dài giòng về bố cô, ông Charles Kushner, sáng lập viên của Kushner Companies; ông Kushner đã từng bị phạt tù về tội trốn thuế, và đóng góp phi pháp trong những cuộc bầu cử Hoa Kỳ.

Cô Meyer nói thêm là, “Chính bố tôi đã dạy chúng tôi phải kính trọng những cổ phần viên của công ty, phải tận tuỵ làm việc cho sự thành công của họ.

Nhiều chính khách Hoa Kỳ chỉ trích việc làm của cô Meyer; dân biểu Zoe Lofgren, dân chủ bang California cho là cô Meyer lường gạt người đầu tư thèm muốn di dân qua Mỹ. Lofgren nói, “Cổ biết việc chính sách EB-5 đang được thảo luận tại Quốc Hội để sửa đổi hoặc hủy bỏ, mà vẫn đem EB-5 ra rao bán, thì quả là cô thiếu thành tín đối với thân chủ buôn bán với cô.”

Tờ Washington Post tường thuật lại nhận xét của luật sư Richard Painter, đặc trách vai trò quan sát góc đạo đức của những viên chức làm việc dưới trào tổng thống George W. Bush; Painter nói, “việc cô Meyer rao bán một cơ hội di dân và trở thành công dân Hoa Kỳ có 2 điều đáng phàn nàn; MỘT LÀ chính sách EB-5 có thể sắp bị hủy bỏ, và HAI LÀ EB-5 không phải là sản phẩm của công ty Kushner Companies.”

MÓN HÀNG CÔ MEYER ĐANG BÁN là vịt trời, không con nào trong đàn vịt đó là sở hữu của cô cả; cô còn biết là đàn vịt sắp cất cánh bay đi, nhưng cô vẫn cứ bán, và đang thâu gần 1 tỉ bạc. Trên cái tựa của bài báo này, tôi dùng 5 chữ Nữ Doanh Nhân Điêu Ngoa để mô tả cô; 2 chữ ‘điêu ngoa’ có thể không chỉnh.

Quý vị độc giả nghĩ có nên thay hai chữ đó bằng những chữ ‘vô cảm’, hay ‘vô lương tâm’ không?

Nguyễn đạt Thịnh