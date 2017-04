Một niềm hy vọng mới cho cuộc đời

Gia đình Mũ Đỏ Montréal vừa tổ chức buổi dạ tiệc họp mặt hằng năm vào tối 22 tháng 4, tại Le Carlton, 8860 Boul. Langelier, Montréal.

Khoảng 530 đồng hương đến dự gồm những thành viên Gia đình Mũ Đỏ Montréal, Toronto, Hoa Kỳ, đại diện các binh chủng, đại diện các hội đoàn tại Montréal và thân hữu…



Bác sĩ Lê Quang Tiến

Sau nghi thức khai mạc long trọng với phần rước quân kỳ, chào cờ và mặc niệm, Bác sĩ Lê Quang Tiến-Chủ Tịch Gia đình Mũ Đỏ tại Canada ngỏ lời cám ơn quan khách đến chung vui. Ông nhấn mạnh nhờ vào sự tin tưởng, phó thác và hỗ trợ tài chánh của quý vị ân nhân xa gần ở hải ngoại, hằng tháng hội có phương tiện giúp đỡ, xoa dịu phần nào nỗi khổ đau mà các anh em thương phế binh và gia đình đang hứng chịu ở quê nhà.

Một khách tham dự buổi tiệc cho biết: “Sự hy sinh cao cả của các anh em thương phế binh Việt Nam Cộng Hoà quả thật lớn lao. Tôi muốn họ hiểu rằng họ không bị bỏ quên. Tôi mong muốn con cháu mình phải ghi ân những vị anh hùng dân tộc, đã không may mắn phải sống một cuộc đời tàn phế, khổ đau vì đã anh dũng chiến đấu bảo vệ đất nước, mang tự do và hạnh phúc cho đồng bào và quê hương.”



Chương trình văn nghệ cho buổi dạ vũ rất sôi động với sự có mặt của ca sĩ Như Ý đến từ Hoa Kỳ, Gia Huân, Đoàn Chính, Mỹ Hương, Thiên Phú, Lưu An Huê, An Trinh, Tường Loan… trong phần đệm nhạc của The Blue Stone (Hoàng Hữu Thọ).

Buổi dạ tiệc chấm dứt sau phần văn nghệ và khiêu vũ.

Mọi chi tiết và giúp đỡ TPB/QLVNCH, xin gởi về: 895 Hills, St-Laurent, QC, H4M-2W7. Số phone 514-855-0969.

Ảnh: Trần Đình Na